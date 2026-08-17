Jovan Milošević pred selidbom u Portugaliju, Štutgartu 8.000.000 evra

Na taj način će, ukoliko ne dođe do preokreta, 21-godišnji fudbaler staviti tačku na sagu o pronalasku novog kluba koja traje čitavog leta. Još je nije stavio, jer pomenuti izvor iz Nemačke naglašava kako neimenovani klub iz Italije još pokušava da pokvari posao Bragi, dok Ben Džejkobs s druge strane ističe da su u igri bili još Betis - o čemu smo već pisali - i neimenovani premijerligaški timovi.

Što se novog kluba tiče, u njemu ga već čekaju trojica napadača. Pau Viktor kao nekadašnji član Barselone prošlog leta doveden za 12.000.000 evra i prvi izbor u prošloj sezoni tokom koje je u svim takmičenjima postigao 17 i namestio još šest golova. Potom i Fran Navaro, još jedan Španac, pre godinu i po dana doveden od Porta. Treći je Jonas Vind, iza kojeg je sezona sa samo 12 nastupa i jednim golom za Volfzburg, obeležena povredom koja ga je na više meseci odvojila sa terena.

Svakako slabija konkurencija od one koju je imao u Štutgartu. Tamo bi se za minute borio sa neprikosnovenim Denizom Undavom i Ermedinom Demirovićem, koji je odbio nekoliko ponuda da bi ostao među Švabama, a pre nekoliko dana stigao je i 20.000.000 evra plaćeni Dženan Pejčinović iz Volfzburga.

Braga je, podsetimo, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije izbacila pančevački Železničar, u međuvremenu u trećoj rundi i Dinamo Minsk, pa je u plej-ofu čeka dvomeč sa bečkom Austrijom. Prvenstvo je otvorila kiksom pošto je na gostovanju Moreirenseu dva puta ispuštala prednost i osvojila samo bod.