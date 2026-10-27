Jubilarac Sergej pod upitnikom, Inzagi ne može da računa na Nevesa

Velike nade, navijači kluba iz Saudijske Arabije polažu u Sergeja Milinkovića Savića, koji je pre četiri dana postigao jubilarni, 50. gol u takmičarskim mečevima za klub iz Rijada, a uz to ima i 35 asistencija.

Milinković Savić je u Al Hilal došao pre tri godine i od tada je imao zaista impresivan učinak, tako da je sada peti na večnoj listi strelaca kada su u pitanju strani igrači koji su nosili dres ovog kluba.

19.15: (6,25) Al Šamal (4,50) Al Hilal (1,43)

Ispred njega na toj listi su Francuz Bafetimbi sa 116 golova, potom Brazilac Karlos Eduardo (81), reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović (68) i Brazilac Tijago Neves sa 59 pogodaka.

Takođe, zanimljivo je da su Sergej i Portugalac Ruben Neves do sada zajednički kroz golove i asistencije doprineli kod ukupno 155 golova. Sergej je stigao do brojke od 85, a Neves ima 70.

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Ipak, pitanje je da li će Simone Inzagi uopšte odlučiti da Sergeja pošalje na teren ove večeri. Italijan je najavio da Ruben Neves sasvim sigurno neće igrati, dok će odluku o tome da li će reprezentativac Srbije biti na terenu doneti na osnovu fizičkog stanja posle završnog treninga.

Na osnovu poslednjih informacija koje stižu iz tabora Al Hilala, izvesno je da italijanski trener neće moći da računa na četvoricu fudbalera, pored Nevesa tu su i Mohamed Mahzari, Krisensio Samervil i Gabrijel Martineli.

"Imamo problema sa povredama kod nekoliko igrača. Martineli se požalio na problem posle meča sa Al Kadisjom, Mohamedu Mazariju je neophodan odmor, dok Ruben Neves svakako neće igrati. Što se tiče Milinkovića Savića, o njegovom učešću donećemo odluku na osnovu poslednjeg treninga", rekao je Inzagi.

Naravno, želja je da se dođe do bodova, iako Inzagi kaže da će domaćin predstavljati ozbiljnog protivnika.

"Znamo važnost susreta, u njega ulazimo potpuno svesni toga i maksimalno spremni. Al Šamal ima snažan tim, imaju iskusnu grupu igrača i odličnog trenera. Na prošloj utakmici igrali su veoma organizovano i svakako, moraćemo da igramo maksimalno dobro", zaključio je Italijan.

AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA

Tedžon - Kobe 0:1 (0:0)

/Komatsu 83/

Johor - Port MTI 3:0 (0:0)

/Silva 53, Bergson 62, Stoičkov 86/

Kjoto - Njukasl 5:2 (1:2)

/Tavija 45+6, Aleks 56, 84, Tulio 60, Elijas 67 - Vud 13p, 45+2p/

Šangaj - Kong An Ha Noi 2:3 (1:1)

/Ampem 44, Fereira 60 - Perea 35, Artur 49, Perea 69/

Peking - Džeonbuk u toku

Račaburi - Kašiva u toku

17.00: (1,75) Šabab Al Ahli (3,50) Esteglal (4,50)

19.15: (6,25) Al Šamal (4,50) Al Hilal (1,43)

Sreda

11.00: (1,25) Kašima Antlers (5,70) Pohang (9,50)

11.00: (1,70) Gamba (3,50) Buriram (4,80)

*** kvote su podložne promenama