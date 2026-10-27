Ugovor od 64.000.000 dolara, a ni minut na parketu
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 15:02
Geri Trent Džunior još nije dobio priliku da zaigra u prve četiri utakmice Milvokija u novoj sezoni
Četiri utakmice, nula odigranih minuta i ugovor vredan čak 64.000.000 dolara! Upravo tako izgleda početak sezone za Gerija Trenta Džuniora. Bek Milvokija ovog leta potpisao je jedan od najiznenađujućih ugovora u ligi, a za sada utakmice svog tima posmatra samo sa klupe.
Još je zanimljivije što razlog njegovog izostanka nije povreda, već odluka trenera. Baksi su od početka sezone odigrali četiri utakmice, upisali tri poraza i tek prethodne noći stigli do prve pobede protiv Indijane.
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Da cela priča bude još neobičnija, Trent je prošlu sezonu završio sa svega 8,1 poenom u proseku, što mu je bio najslabiji učinak još od debitantske godine u NBA ligi. Ipak, to nije sprečilo Milvoki da mu ponudi potpuno garantovan četvorogodišnji ugovor, prema kojem će samo ove sezone zaraditi 15.200.000 dolara.
Za ovako veliki ugovor postoji i moguće objašnjenje. Trent je prethodne dve sezone pristajao na znatno manje plate, čime je Milvokiju omogućio da stekne pravo da mu ponudi znatno više novca, čak i preko ograničenja za plate igrača. Zbog toga se, kako navodi "Blazer's Edge", spekuliše da je između dve strane postojao raniji dogovor prema kojem bi Amerikanac kasnije bio nagrađen bogatijim ugovorom, mada to nije potvrđeno.
Za sada Trent još čeka prve minute u novoj sezoni, a narednu priliku mogao bi da dobije već u sredu na četvrtak, kada Milvoki pred svojim navijačima dočekuje Hjuston.