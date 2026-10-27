Ugovor od 64.000.000 dolara, a ni minut na parketu

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Da cela priča bude još neobičnija, Trent je prošlu sezonu završio sa svega 8,1 poenom u proseku, što mu je bio najslabiji učinak još od debitantske godine u NBA ligi. Ipak, to nije sprečilo Milvoki da mu ponudi potpuno garantovan četvorogodišnji ugovor, prema kojem će samo ove sezone zaraditi 15.200.000 dolara.

Za ovako veliki ugovor postoji i moguće objašnjenje. Trent je prethodne dve sezone pristajao na znatno manje plate, čime je Milvokiju omogućio da stekne pravo da mu ponudi znatno više novca, čak i preko ograničenja za plate igrača. Zbog toga se, kako navodi "Blazer's Edge", spekuliše da je između dve strane postojao raniji dogovor prema kojem bi Amerikanac kasnije bio nagrađen bogatijim ugovorom, mada to nije potvrđeno.