Rijera: Računam na Arnautovića

Mozzart bet Kup Srbije je specifično takmičenje, koje izaziva specifičnu pripremu utakmice.

„Njihova najveća snaga sutra će sigurno biti ogromna želja. Igraju protiv najvećeg kluba u zemlji i naravno da žele da se dokažu. Moramo da budemo spremni na intenzitet i agresivnost koju će pokazati. Upravo to govorim svojim igračima, moramo da odgovorimo na njihov intenzitet i agresivnost, jer tek kada u tome budemo ravnopravni, možemo da pokažemo svoj kvalitet. U suprotnom, intenzitet će biti veoma važan faktor. Druga poruka koju sam im uputio, kako bih ih dodatno motivisao ako je to uopšte potrebno, jeste da, ako žele da osvoje ovaj trofej, moraju da počnu da pobeđuju već sutra. Ovo je kup utakmica. Ponekad kada igrate protiv ekipe iz nižeg ranga možda mislite da možete da budete opušteniji, ali ja svojim igračima ne dozvoljavam da se opuste, jer je svaka utakmica podjednako važna. Sutra nas čeka još jedan meč, ali ako želimo da osvojimo kup, moramo da počnemo pobedom već sutra“.

Bonus pravilo u najmasovnijem takmičenju ne postoji, ali to nije nešto o čemu Rijera razmišlja.

„To ništa ne menja u mom pristupu, bez obzira na to da li postoji obaveza igranja bonus igrača ili ne. To je nešto što prati tim menadžer, koji može da me podseti da nam je potreban još jedan bonus igrač, međutim, do sada, a to možete da proverite i sa našim Goranom Negićem, nismo imali takvih situacija, jer smo uvek imali dovoljno bonus igrača. Ponavljam ono što sam rekao na početku, ne želim da bonus igrači imaju osećaj da igraju samo zato što postoji pravilo koje to nalaže. Ne, oni moraju da zasluže svoje mesto. Do sada nisam imao problem sa tim, jer igramo sa dosta mladih fudbalera. Sutra to pravilo neće uticati na moje planove. Kao što sam rekao, biće rotacija, jer je potrebno fizički sačuvati neke igrače, ali i zato što su drugi igrači radom zaslužili priliku“.

Predstavnike medija je zanimalo i da li mogu da očekuju Arnautovića i Dijenga u startnoj postavi.

„Ne znam da li će Arnautović početi utakmicu. Znate da nikada ne otkrivam takve informacije pre meča. Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tela, dobar stav, intenzitet i da uvek dajete maksimum. Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih jedanaest. Zato volim da govorim o timu. Volim tu reč. Ne volim da previše pričam o pojedincima, jer igrači moraju da izvršavaju svoje obaveze. Moj posao je da budem pravedan i da pružim priliku onima koji to zaslužuju. Ipak, na kraju je najvažnija grupa, a ne pojedinci. Igrači sada ne treba da šalju poruke preko medija, već treba da preuzmu punu odgovornost na terenu. Na meni je da budem pravedan prema njima. To je ono što želim da naglasim. Voleo bih da se u ovoj zemlji i u klubu više govori o timu, jer trofeje osvaja ekipa, a ne samo pojedinci“

Za kraj, šef stručnog štaba Crvene zvezde se osvrnuo na zdravstveni bilten.

„Lukasen je i dalje van stroja, a takođe i Bukari koji je juče imao povišenu temperaturu. Želeli smo da zaštitimo ostatak ekipe, pa smo odlučili da on ne bude sa timom. Zbog toga ni njih dvojica neće biti na raspolaganju za ovu utakmicu“, zaključio je Rijera.