Bandža Si bez novog ugovora od Partizan Mozzart Beta

Nedavnim angažovanjem Antonija Rivsa i Roberta Franksa igrački kadar je narastao na 14 imena, pa je bilo jasno da će jedan prvotimac morati da propusti let i ostane u Beogradu. Izbor je pao na Bandžu Sija, čija kratkoročna saradnja sa klubom iz Humske zvanično ističe 28. oktobra. Kako je nezvanično saznao Mozzart Sport, ugovor neće biti obnovljen.

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Francuz ostaje u srpskoj prestonici gde će održavati formu i sačekati novu sredinu. Si je, podsećanja radi, stigao kao hitna vatrogasna zamena nakon povrede Vilisa krajem septembra, upisavši osam mečeva u crno-belom dresu, uz najzapaženije izdanje protiv Beča u regionalnom takmičenju kada je brojao do 15 poena.

Ovakav rasplet ujedno otvara prostor za Roberta Franksa, koji se našao na spisku putnika i mogao bi protiv ekipe Tonija Parkera da zabeleži svoje prve zvanične minute u Evroligi za Partizan Mozzart Bet. I on i junak dramatične pobede u Subotici, Antonio Rivs, uredno su registrovani na zvaničnom portalu elitnog takmičenja i spremni su da pomognu timu u predstojećim paklenim izazovima na gostovanjima.