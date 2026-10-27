VAR analiza 13. kola: Opravdano poništen gol Vojvodini
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 14:46
Analiza situacija od proteklog vikenda
Sudijaska komisija Fudbalskog saveza Srbije na zvaničnom portalu srpske kuće fudbala objavila je analizu suđenja 13. kola Mozzart Bet Superlige, u kojoj su izdvojene tri situacije, koje su od strane komesara za suđenje Franka de Blekera okarakterisane kao ispravne.
Radi se o poništenim golovima na utakmicama Radnički Kragujevac – Radnik (1:0) i Mladost Lučani – Vojvodina (1:1), odnosno o poništenom žutom kartonu, koji je pogrešno dodeljen igraču na utakmici Zemun – Mačva.
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Na Čika Dači se igrao 68. minutu, kada je nakon gola za domaćina, opravdano signaliziran ofsajd:
„VAR obavestio sudiju da je u začetku akcije koja je rezultirala pogotkom, prilikom odigravanja lopte na levu stranu terena, napadač bio u ofsajd položaju. Pošto je u pitanju faktička odluka, VAR je nakon pregleda snimka obavestio sudiju o faktičkoj situaciji, nakon čega je pogodak ispravno poništen“, piše na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.
U Lučanima se radilo o situaciji iz 11. minuta, kada je opravdano poništen pogodak Novosađana.
„VAR obavestio sudiju da je igrač, koji je postigao pogodak, neposredno pre postizanja pogotka, odigrao loptu rukom. U pitanju je faktička odluka, koja je regulisana pravilima igre, pravilo 12, na osnovu koga se smatra prekršajem ukoliko igrač koji je neposredno pre postizanja pogotka ima kontakt ruke s loptom, iako je u pitanjunenameran i slučajan kontakt ruke s loptom“.
Na Ubu se radilo o situaciji posle dosuđenog žutog kartona u 62. minutu
„VAR obavestio sudiju da je bezobziran prekršaj načinion igrač broj 44, a ne igrač broj 15, kome je pokazan žuti karton, faktička odluka. Nakon dobijene informacije, sudija je ispravno poništio žuti karton igraču broj 15 i pokazao ga igraču broj 44“, piše na sajtu FSS-a.