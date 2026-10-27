VAR analiza 13. kola: Opravdano poništen gol Vojvodini

Na Čika Dači se igrao 68. minutu, kada je nakon gola za domaćina, opravdano signaliziran ofsajd:

„VAR obavestio sudiju da je u začetku akcije koja je rezultirala pogotkom, prilikom odigravanja lopte na levu stranu terena, napadač bio u ofsajd položaju. Pošto je u pitanju faktička odluka, VAR je nakon pregleda snimka obavestio sudiju o faktičkoj situaciji, nakon čega je pogodak ispravno poništen“, piše na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

U Lučanima se radilo o situaciji iz 11. minuta, kada je opravdano poništen pogodak Novosađana.

„VAR obavestio sudiju da je igrač, koji je postigao pogodak, neposredno pre postizanja pogotka, odigrao loptu rukom. U pitanju je faktička odluka, koja je regulisana pravilima igre, pravilo 12, na osnovu koga se smatra prekršajem ukoliko igrač koji je neposredno pre postizanja pogotka ima kontakt ruke s loptom, iako je u pitanjunenameran i slučajan kontakt ruke s loptom“.

Na Ubu se radilo o situaciji posle dosuđenog žutog kartona u 62. minutu

„VAR obavestio sudiju da je bezobziran prekršaj načinion igrač broj 44, a ne igrač broj 15, kome je pokazan žuti karton, faktička odluka. Nakon dobijene informacije, sudija je ispravno poništio žuti karton igraču broj 15 i pokazao ga igraču broj 44“, piše na sajtu FSS-a.