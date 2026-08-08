Bešiktaš želi da bude stalni član Evrolige: Sa Dušanom neprestano napredujemo
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 14:36
"Za nas nije poenta u sklapanju najskupljeg tima, već u stvaranju kohezivne grupe pravih igrača", priča generalni menadžer Bešiktaša
Generalni menadžer Bešiktaša Nedim Judžel otvarajući novu stranu u klupskoj istoriji naglasio je jasne ciljeve: turski gigant želi da postane trajan i konkurentan član Evrolige, oslanjajući se na kontinuitet i rad sa srpskim stručnjakom Dušanom Alimpijevićem.
Nakon što su u prvoj sezoni novog projekta stigli do polufinala Turske lige, a potom u naredne dve sezone igrali finala Turskog kupa, prošla takmičarska godina bila je kruna napretka – Bešiktaš se borio za trofeje u finalima Turske lige, Turskog kupa i Evrokupa.
„Kada sam preuzeo funkciju, moj najveći cilj bio je da obnovim košarkašku sekciju i vratim stari duh u našu dvoranu Akatlar. Dobijanje 'vajld karda' za Evroligu je velika prilika, ali i ogromna odgovornost. Za nas pravi uspeh nije doći do vrha jednom, već ostati na tom nivou dugi niz godina", kaže čelnik Bešiktaša.
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Jedan od ključnih koraka u izgradnji stabilnog evroligaša bilo je produženje ugovora sa šefom stručnog štaba Dušanom Alimpijevićem do kraja sezone 2027/28. Judžel, koji sa srpskim trenerom uspešno sarađuje već godinama, podvukao je važnost uzajamnog poverenja.
„Jedan od najvažnijih kriterijuma za produženje ugovora bio je taj što je tim napredovao iz sezone u sezonu od dana kada je Dušan stigao. Mi smo sada kao porodica – poštujemo međusobne odgovornosti, otvoreno delimo mišljenja i sve odluke o timu i selekciji igrača donosimo zajednički.“
Iako ih očekuje znatno teži raspored i paklen ritam utakmica u Evroligi, filozofija Bešiktaša na tržištu neće se drastično menjati – prednost ima karakter i hemija u ekipi u odnosu na skupocena imena.
„Za nas nije poenta u sklapanju najskupljeg tima, već u stvaranju kohezivne grupe pravih igrača. Ne procenjujemo igrače samo po individualnom kvalitetu, već i po njihovom karakteru. Najveća razlika u Evroligi nije samo kvalitet pojedinaca, već intenzitet sezone i ritam u kom najčešće igrate dve vrhunske utakmice nedeljno.“
Za kraj, prvi čovek sportskog sektora Bešiktaša osvrnuo se i na potencijalno pokretanje projekta "NBA Evrope", istakavši da bi za budućnost evropske košarke bilo najbolje da NBA liga i Evroliga udruže snage i naprave zajedničko takmičenje.