Bešiktaš želi da bude stalni član Evrolige: Sa Dušanom neprestano napredujemo

Generalni menadžer Bešiktaša Nedim Judžel otvarajući novu stranu u klupskoj istoriji naglasio je jasne ciljeve: turski gigant želi da postane trajan i konkurentan član Evrolige, oslanjajući se na kontinuitet i rad sa srpskim stručnjakom Dušanom Alimpijevićem.

Nakon što su u prvoj sezoni novog projekta stigli do polufinala Turske lige, a potom u naredne dve sezone igrali finala Turskog kupa, prošla takmičarska godina bila je kruna napretka – Bešiktaš se borio za trofeje u finalima Turske lige, Turskog kupa i Evrokupa.

„Kada sam preuzeo funkciju, moj najveći cilj bio je da obnovim košarkašku sekciju i vratim stari duh u našu dvoranu Akatlar. Dobijanje 'vajld karda' za Evroligu je velika prilika, ali i ogromna odgovornost. Za nas pravi uspeh nije doći do vrha jednom, već ostati na tom nivou dugi niz godina", kaže čelnik Bešiktaša.