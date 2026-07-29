Partizan Mozzart Bet u pregovorima sa NBA šuterom

Nekadašnji student univerziteta Memfis pregovara sa Partizan Mozzart Betom, kao što je navedeno, ali isto tako ima ponude iz najjače košarkaške lige sveta. Zainteresovan je i Real Madrid, tako da je šuter iz NBA lige sada u centru pažnje kao potencijalno pojačanje i za tim iz glavnog grada Španije i za ekipu iz Beograda.

Generalno, Lester Kinjones bio je nekada srednjoškolska zvezda u Sjedinjenim Američkim Državama, pre nego što je prešao na Memfis gde ga je trenirao nekadašnji čuveni plejmejker Enferni Peni Hardavej. Solidan je bio na koledžu, ali nije bio draftovan, pa je morao da kroz razvojnu Dži ligu dođe do NBA ugovora. Igrao je za Golden Stejt Voriorse, Filadelfija Seventisikserse i Nju Orleans Pelinase, kao i za njihove razvojne timove u Dži ligi, gde je prošle godine bio u najboljoj petorci tog takmičenja. Pokupio je dosta individualnih nagrada u Dži ligi, dok je u NBA upisao 54 nastupa.

Uglavnom je imao ulogu sa klupe i beležio je 4,8 poena, 1,7 skokova i 1,1 asistenciju u proseku. Najbolje je igrao pre dve sezone u Pelikansima, kada je imao 8,6 poena, 1,7 skokov i 2,6 asistencije u proseku. Šutirao je dosta za tri poena, skoro pet pokušaja po meču u proseku i to ga najviše i odlikuje, pošto je poznat kao šuter koji voli da podigne kad mu je volja.

Podsećamo, do sada je Partizan Mozzart Bet doveo Kevarijusa Hejsa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića, Lamara Sitvensa, Luku Vildozu i Derika Vilisa.