Kad dođe u Sevilju, Realu se smrkne! Kilijanov promašen penal u 90+4 za Žozeov prvi poraz

Kiks kad mu vreme nije! Utakmicu sa Interom u prvom kolu Lige šampiona Real Madrid će dočekati u lošem raspoloženju, pošto je četiri dana pred evropsku premijeru prosuo prve bodove u Primeri. I to u Sevilji protiv Betisa - 1:0 (0:0). Iznenađenje? Pa, i ne baš...

Jer fudbalerima Reala se u poslednje vreme sve češće smrkava pred očima kad dođu u Andaluziju. Već pet godina nisu slavili na Benito Viljamarinu, a ovog petka im ni promena lokacije nije pomogla. Izabranici Manuela Pelegrinija su u četvrtom kolu Primere na Kartuhi naneli Žozeu Murinju prvi povratnički poraz na klupi Kraljevskog kluba, pokvarivši stopostotan učinak vicešampiona Španije u prethodne tri runde.