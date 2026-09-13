(©Reuters)
(©Reuters)

PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Vreme je za golove na obe strane u derbiju Mančestera

Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 11:15

Pročitajte nekoliko predloga za 13. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Za izbegavanje
FRANCUSKA 1 | 15:00
Lille - Troyes
ID: 9952712

Lil još nema poraz u Francuskoj ove sezone i bolje stoji na tabeli od večerašnjih gostiju, ali je uzdrman sa 2:3 protiv Betisa u Ligi šampiona. Dvaput je domaćin vodio u tom meču, međutim, nisu Doge uspele da sačuvaju prednost stečenu u prvom poluvremenu. U prilog im ne ide ni to što igraju sa tradicionalno nezgodnim rivalom, koji je umeo da ih muči prošlih godina. Poslednji okršaj završen je remijem 1:1.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.43)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 21:00
Sociedad - Atl.Madrid
ID: 9952575

Uzdrman je Atletiko Madrid prvo ubedljivim porazom u Bilbau od Atletika (0:3), a onda i preokretom Liverpula u Ligi šampiona (1:2). Nije četa Čola Simeonea u najboljem momentu i mogli bi domaćini to da iskoriste. Sosijedad je posle slabog starta podigao formu i osvojio sedam bodova. Nova pobeda neće biti toliko iznenađenje imajući u vidu trenutno stanje dva tima.

Konačan ishod

Tip: 1 (3.3)
Fiksevi dana
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 17:00
Partizan - Vojvodina
ID: 9952770

Partizanova mreža zatresla se svaki put ove sezone u mečevima Mozzart Bet Superlige, najmanje jednom, a često i više. S druge strane Vojvodina je drugi najefikasniji tim lige sa 17 pogodaka. Nema sumnje da nas čeka otvorena utakmica i velika borba. I jedni i drugi veruju u pobedu. Novosađanima je potrebna da zadrže korak sa vodećom Crvenom zvezdom, Beograđanima da zakorače ka sredini tabele.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.43)
Vredi probati
ITALIJA 1 | 20:45
Sassuolo - Juventus
ID: 9952610

Uprkos povredama, Juventus je dobro ušao u sezonu i ima sedam bodova iz tri meča. Tim Nemanje Matića je na četiri, s tim da ide uzlaznom linijom. Teško će biti gostima da probiju dobro organizovanu odbranu protiv ekipe koja im je prošle sezone odnela bod iz Torina (1:1). Pre toga je bilo dvaput po 3:0 za Juve, ali je i Sasuolo dva puta zaredom pobeđivao na svom stadionu (4:2 i 1:0). Teško da ćemo gledati previše otvorenu utakmicu, verovatno da bi i jedni i drugi bili zadovoljni bodom.

Konačan ishod

Tip: X (3.6)
Fiksevi dana
ENGLESKA 1 | 17:30
Man.Utd. - Man.City
ID: 9952666

Vreme je da se mančesterski rivali raspucaju u međusobnom okršaju, a posebno treba imati u vidu da je ova utakmica iz grupe MOZZART RELAX, što znači da ako bude gol do 10. minuta prolazi igra GG, kao i 3+. Takođe, ako budu dva gola u prvih pola sata, prolazi igra 3+. U prethodna tri okršaja nije se dogodilo da i jedni i drugi daju gol. Po viđenom u uvodnim mečevima sezone, deluje da bi to moglo da bude danas.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.65)
Fiksevi dana
FRANCUSKA 1 | 20:45
Brest - PSG
ID: 9952669

Pari Sen Žermen ima svega dva boda iz prva tri kola francuskog prvenstva. Ekipa Luisa Enrikea iskalila je bes na Slovanu iz Bratislave u Ligi šampiona, pobedivši ga sa 6:1, a sada je vreme i za prvu pobedu u Ligi 1. Brest još nema poraz, iz tri kola sakupio je pet bodova. Teško je, ipak, očekivati da će domaćini uspeti da zaustave i evropskog prvaka.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.25)

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