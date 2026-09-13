PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Vreme je za golove na obe strane u derbiju Mančestera
Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 11:15
Pročitajte nekoliko predloga za 13. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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Lil još nema poraz u Francuskoj ove sezone i bolje stoji na tabeli od večerašnjih gostiju, ali je uzdrman sa 2:3 protiv Betisa u Ligi šampiona. Dvaput je domaćin vodio u tom meču, međutim, nisu Doge uspele da sačuvaju prednost stečenu u prvom poluvremenu. U prilog im ne ide ni to što igraju sa tradicionalno nezgodnim rivalom, koji je umeo da ih muči prošlih godina. Poslednji okršaj završen je remijem 1:1.
Konačan ishod
Uzdrman je Atletiko Madrid prvo ubedljivim porazom u Bilbau od Atletika (0:3), a onda i preokretom Liverpula u Ligi šampiona (1:2). Nije četa Čola Simeonea u najboljem momentu i mogli bi domaćini to da iskoriste. Sosijedad je posle slabog starta podigao formu i osvojio sedam bodova. Nova pobeda neće biti toliko iznenađenje imajući u vidu trenutno stanje dva tima.
Konačan ishod
Partizanova mreža zatresla se svaki put ove sezone u mečevima Mozzart Bet Superlige, najmanje jednom, a često i više. S druge strane Vojvodina je drugi najefikasniji tim lige sa 17 pogodaka. Nema sumnje da nas čeka otvorena utakmica i velika borba. I jedni i drugi veruju u pobedu. Novosađanima je potrebna da zadrže korak sa vodećom Crvenom zvezdom, Beograđanima da zakorače ka sredini tabele.
Oba tima daju gol
Uprkos povredama, Juventus je dobro ušao u sezonu i ima sedam bodova iz tri meča. Tim Nemanje Matića je na četiri, s tim da ide uzlaznom linijom. Teško će biti gostima da probiju dobro organizovanu odbranu protiv ekipe koja im je prošle sezone odnela bod iz Torina (1:1). Pre toga je bilo dvaput po 3:0 za Juve, ali je i Sasuolo dva puta zaredom pobeđivao na svom stadionu (4:2 i 1:0). Teško da ćemo gledati previše otvorenu utakmicu, verovatno da bi i jedni i drugi bili zadovoljni bodom.
Konačan ishod
Vreme je da se mančesterski rivali raspucaju u međusobnom okršaju, a posebno treba imati u vidu da je ova utakmica iz grupe MOZZART RELAX, što znači da ako bude gol do 10. minuta prolazi igra GG, kao i 3+. Takođe, ako budu dva gola u prvih pola sata, prolazi igra 3+. U prethodna tri okršaja nije se dogodilo da i jedni i drugi daju gol. Po viđenom u uvodnim mečevima sezone, deluje da bi to moglo da bude danas.
Oba tima daju gol
Pari Sen Žermen ima svega dva boda iz prva tri kola francuskog prvenstva. Ekipa Luisa Enrikea iskalila je bes na Slovanu iz Bratislave u Ligi šampiona, pobedivši ga sa 6:1, a sada je vreme i za prvu pobedu u Ligi 1. Brest još nema poraz, iz tri kola sakupio je pet bodova. Teško je, ipak, očekivati da će domaćini uspeti da zaustave i evropskog prvaka.
Konačan ishod