Srbin raspalio po Macariju: Ne želim da mu spomenem ime, ponašao se prema meni kao da sam c*ganin
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 11:08
Dušan Kerkez nije imao lepe reči za nekadašnjeg trenera Napolija i Intera
Umeo je Valter Macari kroz trenersku karijeru da uđe u sukob sa drugim kolegama. Dok je vodio Sampdoriju, često je bio na ratnoj nozi sa Žozeom Murinjom. Gospodin Posebni je umeo da mu uzvrati time što ga je nazvao "magarcem koji vredno radi, ali nikada neće postati rasni konj", tvrdeći da je pobeda protiv njega vrhunac Macarijeve karijere.
Znao je da uđe i u sukob sa Antonijom Konteom i to do mere da pred meč između Napolija i Juventusa u martu 2013. godine nije bilo rukovanja, čak ni razmene pogleda između dvojice stručnjaka. Konte je to okarakterisao rečima da je tako najbolje za sve. E, sad, očigledno da nije to - to. Pošto je Macari na jučerašnoj utakmici odbio da se rukuje sa srpskim trenerom Dušanom Kerkezom.
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Sve se odigralo posle utakmice između Kerekzovog Atromitosa i Iraklisa koji vodi upravo Macari. Meč je završen bez pobednika (1:1), a tenzija se stvorila zbog poništenog gola Iraklisa u trećem minutu nadoknade vremena zbog faula koji je napravljen u začetku akcije. Posle utakmice, prema rečima bivšeg trenera Čukaričkog - Italijan je odbio rukovanje.
"Trener Iraklisa, ne želim da kažem njegovo ime... Bio je dobar trener. Da li je on primer za nas mlađe? Mendilibar nije znao engleski, ali je bio gospodin. Uvek je dolazio sa poštovanjem. Otišao sam da se rukujem, a on mi nije pružio ruku kao da sam c*ganin", rekao je Kerkez posle utakmice.
Još jedna stvar koja je zasmetala srpskm treneru je neadekvatno ponašanje bivšeg šefa struke Napolija i Intera, ali i činjenica da u niko nije zabranio da drži paklicu sa duvanom na klupi.
"Viče li na sudiju? Stalno je reagovao, umesto da sa 65 godina daje primer. Na sve to, na klupi ima cigarete. Mi nismo mogli da ih koristimo u restoranu, a on može da ih drži na klupi. Zar delegat i sudije to ne vide? Poštujem Iraklis, to je istorijski tim, ali njihov trener od mene nema nikakvo poštovanje. Možda je osvojio 10 trofeja, za mene nema nijedan", završio je Kerkez.