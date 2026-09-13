Srbin raspalio po Macariju: Ne želim da mu spomenem ime, ponašao se prema meni kao da sam c*ganin

Sve se odigralo posle utakmice između Kerekzovog Atromitosa i Iraklisa koji vodi upravo Macari. Meč je završen bez pobednika (1:1), a tenzija se stvorila zbog poništenog gola Iraklisa u trećem minutu nadoknade vremena zbog faula koji je napravljen u začetku akcije. Posle utakmice, prema rečima bivšeg trenera Čukaričkog - Italijan je odbio rukovanje.

"Trener Iraklisa, ne želim da kažem njegovo ime... Bio je dobar trener. Da li je on primer za nas mlađe? Mendilibar nije znao engleski, ali je bio gospodin. Uvek je dolazio sa poštovanjem. Otišao sam da se rukujem, a on mi nije pružio ruku kao da sam c*ganin", rekao je Kerkez posle utakmice.

Još jedna stvar koja je zasmetala srpskm treneru je neadekvatno ponašanje bivšeg šefa struke Napolija i Intera, ali i činjenica da u niko nije zabranio da drži paklicu sa duvanom na klupi.

"Viče li na sudiju? Stalno je reagovao, umesto da sa 65 godina daje primer. Na sve to, na klupi ima cigarete. Mi nismo mogli da ih koristimo u restoranu, a on može da ih drži na klupi. Zar delegat i sudije to ne vide? Poštujem Iraklis, to je istorijski tim, ali njihov trener od mene nema nikakvo poštovanje. Možda je osvojio 10 trofeja, za mene nema nijedan", završio je Kerkez.