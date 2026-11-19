"Razumem i jedan i drugi kontekst razmišljanja. Pripadamo B kategoriji, mogli bismo tamo da se nadigravamo sa svima i osvajamo bodove. S druge strane, pozitivno je igrati sa najjačima jer u takvim duelima vidimo koliko nam treba, odnosno koliko smo daleko od najboljih", rekao je Tadić u razgovoru za Sportski žurnal.

Podseća fudbaler NEC Najmegena da je selektor Veljko Paunović od dolaska radio na pronalasku željene formacije i uspostavljanju sistema, što je doprinelo tome da Srbija bez ijednog boda završi grupnu fazu.

"Objektivno, igrali smo protiv ozbiljnih reprezentacija. Holandija i Nemačka su to uvek bile, a takav epitet zaslužuje i Grčka. Naravno da smo očekivali bodove, međutim, videli ste da nam akcenat nije bio samo na rezultatu. Menjale su se formacije, sistem, igrači, isprobavali smo nešto novo."

Niz od šest vezanih poraza, međutim, teško se može opravdati bilo kakvim okolnostima. Iako je svestan da rezultat nikada ne sme da trpi, Tadić ističe da je sve podređeno glavnom cilju – plasmanu na naredni šampionat Evrope.

“Nije ni nama prijatno, naravno. Slažem se da nikad ne treba staviti rezultat u drugi plan, ali shvatili smo ovo takmičenje sa ciljem da se što bolje spremimo za kvalifikacioni ciklus. Ključno je da odemo na Evropsko prvenstvo 2028.”

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U martu reprezentaciju Srbije čeka baraž za opstanak u A diviziji, a Tadić očekuje da će ekipa u tim mečevima pokazati znatno bolje izdanje.

“Više bih voleo da od proleća počnemo kvalifikacije. Na utakmicama baraža treba da stavimo akcenat na rezultat, ali i igru, odnosno uigravanje za ono što nam sledi od juna.”

Pored priče o državnom timu, nekadašnji kapiten Ajaksa dotakao se i Vojvodine, u kojoj je započeo profesionalnu karijeru. Sa Karađorđa poslednjih godina pokazuju ambicije da vrate kapitena reprezentacije u Novi Sad, međutim šanse da se to dogodi Tadić je sveo na minimum.

“Vojvodina je jedini moj klub u Srbiji, ali ne vidim da to može da se desi."

Pohvalivši način na koji njegov bivši klub danas funkcioniše, Tadić je ipak ukazao na to koliko je težak zadatak pred Novosađanima u pokušaju da prekinu primat Crvene zvezde.

“Teško je prekinuti dominaciju beogradskih crveno-belih. Bilo bi lepo da se moj bivši klub plasira u ligašku fazu evropskog takmičenja, to je uspelo TSC-u i Čukaričkom. Zavisi dosta i od žreba", zaključio je Tadić.