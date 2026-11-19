London Lajonsi podneli prijavu za franšizu Evrolige, postoji velika prepreka
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 12:29
Konkurencija će biti večiti
London je godinama, još iz vremena bivšeg direktora Đordija Bertomeua, jedna od najpoželjnijih destinacija za širenje Evrolige, a sada je napravljen i konkretan korak ka ulasku kluba iz britanske prestonice u elitno evropsko takmičenje.
Naime, London Lajonsi zvanično su podneli prijavu za učešće od 2030. godine, što je potvrdio predsednik kluba Lenz Balan. Međutim, realizacija tog plana u velikoj meri zavisi od izgradnje nove dvorane, koja je trenutno najveća prepreka ambicijama londonskog kluba. Balan je objasnio da Lajonsi imaju dugoročni plan razvoja, ali da postojeća infrastruktura ne ispunjava sve zahteve koje bi nastup u Evroligi podrazumevao.
"Kada govorimo o našim ambicijama, kao što znate, podneli smo prijavu za učešće u Evroligi od 2030. godine. Najveća prepreka našem ulasku u takmičenje jeste nedostatak odgovarajuće infrastrukture", poručio je Balan.
Izabrane vesti
18.15: (2,40) Makabi Tel Aviv (15,0) Dubai (1,70)
Lajonsi trenutno igraju utakmice u dvorani Koper Boks, ali klub želi sopstveni objekat koji bi mu omogućio veću organizacionu i finansijsku nezavisnost. Upravo zbog toga rukovodstvo nije pokušalo da obezbedi mesto u Evroligi već naredne sezone.
"Činjenica da trenutno nemamo sigurnost kada je reč o terminima za odigravanje naših utakmica, kao ni sve prihode koje donosi vlasništvo nad sopstvenom dvoranom, glavni je razlog zbog kojeg nismo pokušali da uđemo u Evroligu već sledeće godine".
Prema Balanovim rečima, klub intenzivno radi na projektu izgradnje nove dvorane, a konkretnije informacije mogle bi da budu poznate u narednim mesecima.
"Posvećujemo mnogo vremena tome i radimo izuzetno naporno. Imamo neke od najboljih savetnika na svetu, a svakako i u Velikoj Britaniji, koji nam pomažu da izgradimo tu dvoranu. Nadamo se da ćemo u narednih nekoliko meseci imati veoma uzbudljive vesti".
Kako se navodi, ambicije London Lajonsa poklapaju se sa planovima rukovodstva Evrolige, koje glavni grad Engleske vidi kao jedno od ključnih tržišta za buduće širenje takmičenja. Generalni direktor Evrolige Ćus Bueno još u julu je potvrdio da postoji ozbiljno interesovanje za ulazak londonskog kluba, ali i da Lajonsi nisu jedini zainteresovani za dobijanje franšize. Kako je nedavno navedeno, u toj priči bi trebalo da budu Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda, s obzirom da za franšizu neće moći da konkurišu u prvom proširenju.
"Kada je reč o Londonu, postoji interesovanje London Lajonsa, da budemo potpuno jasni. Oni žele da postanu vlasnici franšize i to su već javno rekli. Međutim, imamo još dva zainteresovana investitora. Za mene je London veliko tržište, svi žele da budu tamo i vidimo ogromnu priliku. To je sasvim logično, zar ne".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Za Lajonse bi zato projekat nove dvorane mogao da bude posebno važan, ali tek treba da pokažu da mogu da obezbede uslove za dugoročno učešće u najjačem evropskom klupskom takmičenju.
Dok se uveliko razmišlja o 2030. godini, londonski klub ove sezone nastupa u Evrokupu, gde posle osam odigranih utakmica ima učinak od pet pobeda i tri poraza i zauzima drugo mesto u grupi B.