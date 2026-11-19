Prema Balanovim rečima, klub intenzivno radi na projektu izgradnje nove dvorane, a konkretnije informacije mogle bi da budu poznate u narednim mesecima. "Posvećujemo mnogo vremena tome i radimo izuzetno naporno. Imamo neke od najboljih savetnika na svetu, a svakako i u Velikoj Britaniji, koji nam pomažu da izgradimo tu dvoranu. Nadamo se da ćemo u narednih nekoliko meseci imati veoma uzbudljive vesti".

Lajonsi trenutno igraju utakmice u dvorani Koper Boks, ali klub želi sopstveni objekat koji bi mu omogućio veću organizacionu i finansijsku nezavisnost. Upravo zbog toga rukovodstvo nije pokušalo da obezbedi mesto u Evroligi već naredne sezone. "Činjenica da trenutno nemamo sigurnost kada je reč o terminima za odigravanje naših utakmica, kao ni sve prihode koje donosi vlasništvo nad sopstvenom dvoranom, glavni je razlog zbog kojeg nismo pokušali da uđemo u Evroligu već sledeće godine".

Kako se navodi, ambicije London Lajonsa poklapaju se sa planovima rukovodstva Evrolige, koje glavni grad Engleske vidi kao jedno od ključnih tržišta za buduće širenje takmičenja. Generalni direktor Evrolige Ćus Bueno još u julu je potvrdio da postoji ozbiljno interesovanje za ulazak londonskog kluba, ali i da Lajonsi nisu jedini zainteresovani za dobijanje franšize. Kako je nedavno navedeno, u toj priči bi trebalo da budu Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda, s obzirom da za franšizu neće moći da konkurišu u prvom proširenju.

"Kada je reč o Londonu, postoji interesovanje London Lajonsa, da budemo potpuno jasni. Oni žele da postanu vlasnici franšize i to su već javno rekli. Međutim, imamo još dva zainteresovana investitora. Za mene je London veliko tržište, svi žele da budu tamo i vidimo ogromnu priliku. To je sasvim logično, zar ne".

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Za Lajonse bi zato projekat nove dvorane mogao da bude posebno važan, ali tek treba da pokažu da mogu da obezbede uslove za dugoročno učešće u najjačem evropskom klupskom takmičenju.

Dok se uveliko razmišlja o 2030. godini, londonski klub ove sezone nastupa u Evrokupu, gde posle osam odigranih utakmica ima učinak od pet pobeda i tri poraza i zauzima drugo mesto u grupi B.