PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Londonom odjekuje rika Lavica
Vreme čitanja: 1min | čet. 19.11.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 19. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju.
U pitanju je prvi meč 15. kola, u koji domaći ulaze sa trećeg mesta (ali i sa povećim zaostatkom za liderom Hvidovreom). Ambicije su im jasne - povratak u elitu, iz koje su ispali prošle sezone. Hilered je u donjoj polovini tabele i na strani je osvojio dva boda. Sve je jasno i sve brže dolazi uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Klubovi u utakmicu osmine finala Kupa ulaze u sličnim formama, s tim da domaći nešto bolje stoje u šampionatu Egipta. Al Masri je jednom osvojio ovo takmičenje (1998), a još devet puta igrao je u finalu (poslednji put 2017). Tipujte na keca, ali ako sumnjate u njega tu je 0-2.
Konačan ishod
Sa osam titula devojke iz Liona najuspešnija su ekipa u ovom takmičenju, ali na trofej čekaju od sezone 2021/2022. Lavice su odlično odigrale dosadašnji deo takmičenja, jedna su od ekipa koje nisu doživele poraz, a u prošlom kolu savladale su Juventus sa 6:0. Gađajte dvojku, koju zahvaljujući Mozzart RELAX-u možete da zaokružite čim gošće povedu sa dva gola.
Konačan ishod
Internasional je bio 18. kada je krajem septembra promenio trenera. Sada je na 17. mestu, što znači da je taj potez tek za nijansu urodio jer je i dalje u opasnosti od ispadanja. Vasko želi da zadrži poziciju koja vodi u Kopa Sudamerikanu (u teoriji može i u KL) i kec je realan.
Konačan ishod
Za razliku od utakmice koja se igra u Londonu, ova lisabonska predstavlja mnogo veći izazov jer oba tima imaju po dva poraza, s tim da je Benfika zabeležila isti broj pobeda, dok Roma ima po trijumf i remi. Pritom, u sličnim su formama, no domaći teren daje prednost Orlicama.
Konačan ishod
Vitorija je u opasnoj zoni, a večerašnja utakmica mogla bi da je gurne još dublje u nju jer ipak verujemo u dvojku. Gosti su među onima koji mogu u KL, a vezali su dve pobede, istina, na svom terenu. S druge strane, protivnik ne zna za trijumf više od mesec dana. Vredi probati.
Konačan ishod
Ovo bi mogao da bude izuzetno neizvestan duel. Sao Paulo deli poziciju sa već pomenutim Vaskom, te i za njega važi sve isto. S druge strane, Fluminense još nije osigurao učešće u Kopa Libertadores, što znači da motiva imaju oba protivnika. Najbolje je da pokušate sa GG3+.
Oba tima daju gol
Radi se o jednoj od utakmica slovenačkog Kupa koja je na programu danas. Dok je na drugom meču (Beltinci - Celje) dvojka jedna od sigurica, ovde nije tako. Jeste da su gosti drugoligaši, dok je njihov protivnik na stepeniku ispod, ali Dob od početka septembra ne zna za poraz.
Konačan ishod