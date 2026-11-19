Strazbur je u prvih deset kola Lige 1 ostvario samo tri pobede, a naročito zabrinjava podatak da je izgubio čak pet od poslednjih šest prvenstvenih utakmica. Poslednji udarac bio je poraz od Tuluza (1:3), posle kog je postalo jasno da će klub potražiti novo rešenje. Ekipa se trenutno nalazi na 13. mestu francuskog prvenstva sa deset bodova, svega dva više od timova u zoni ispadanja.

Izbor je pao na 38-godišnjeg Vitora Matosa, koji je od novembra 2025. godine predvodio Svonsi. Portugalac je velški klub preuzeo u izuzetno teškom trenutku, kada je posle 16 kola Čempionšipa zauzimao 20. mesto sa svega 17 osvojenih bodova. Usledio je veliki napredak, pa je Svonsi u narednih 30 utakmica osvojio 47 bodova i prethodnu sezonu završio na 11. poziciji.

Dobrim rezultatima privukao je pažnju Strazbura, koji nije želeo da čeka istek njegovog ugovora. Francuzi su platili 6.000.000 evra obeštećenja, a Matos je potpisao saradnju do leta 2028. godine, uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu.

Pre samostalne trenerske karijere, Matos je iskustvo sticao u stručnim štabovima i omladinskim timovima Porta i Liverpula. Njegov dolazak predstavlja nastavak burne godine na klupi Strazbura. Najpre je u januaru Lijam Rosenior otišao u Čelsi, potom je tokom leta Geri O'Nil preuzeo Ipsvič, da bi sada posle svega nekoliko meseci saradnja bila završena i sa Oliveirom.

Sve se to dešava u godini tokom koje je klub imao i finansijskih problema. UEFA je letos sankcionisala Strazbur zbog kršenja pravila finansijskog fer-pleja, nakon čega je francuski prvoligaš realizovao nekoliko značajnih prodaja igrača kako bi popravio finansijsku situaciju. Uprkos tome, za novog trenera nije se štedelo.

Matos će debi na klupi Strazbura imati već u subotu, kada njegov novi tim očekuje prvenstveni duel sa Brestom. Pred Portugalcem je zadatak da ekipu udalji od zone ispadanja i opravda ozbiljnu investiciju klupskog rukovodstva.