Kada Buruk bude odlazio iz Galate, Albert Rijera će biti među najozbiljnijim kandidatima
Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 23:15
Turski mediji pišu da bi Španac jednog dana mogao da ima velike šanse da sedne na klupu istanbulskog kluba
Okan Buruk radi odličan posao u Galatasaraju, osvojio je četiri uzastopne šampionske titule i trenutno je prvi na tabeli tamošnjeg šampionata, ali jednog dana kada bude napuštao giganta iz istanbula među najozbiljnijim kandidatima za njegovog naslednika biće Albert Rijera, piše Fotospor.
Isti izvor napominje da čelnici turskog kluba nemaju nameru da se rastaju sa uspešnim stručnjakom, kojeg vide kao dugogodišnje rešenje u klubu, ali o njegovim potencijalnim naslednicima u javnosti navodno već polemiše, jer su u sportu potencijalni odlasci uvek mogući.
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Glasine u Turskoj kažu da je glavni kandidat za Burukovog budućeg naslednika, legendarni reprezentativac Turske, Arda Turan, ali Fotospor piše da bi po tom pitanju moglo da se dogodi veliko iznenađenje u vidu Alberta Rijere.
Napominje se vezanost između Španca i Galatasaraja. Rijera je kao igrač ostavio trag u Istanbulu, a potom je radio i kao pomoćnik u stručnim štabovima Fatiha Terima i Domeneka Torena. Navodno i Rijerina želja je da jednog dana kao šef struke predvodi Galatu.
Ukratko, onog trenutka kada žuto-crvenima bude bio potreban trener, Rijera će biti među najozbiljnijim kandidatima, tvrdi ovaj turski portal.
Albert Rijera je Crvenu zvezdu u dosadašnjem toku sezone vodio na 20 mečeva i ostvario 15 pobeda, tri remija i dva poraza.