Glasine u Turskoj kažu da je glavni kandidat za Burukovog budućeg naslednika, legendarni reprezentativac Turske, Arda Turan, ali Fotospor piše da bi po tom pitanju moglo da se dogodi veliko iznenađenje u vidu Alberta Rijere.

Napominje se vezanost između Španca i Galatasaraja. Rijera je kao igrač ostavio trag u Istanbulu, a potom je radio i kao pomoćnik u stručnim štabovima Fatiha Terima i Domeneka Torena. Navodno i Rijerina želja je da jednog dana kao šef struke predvodi Galatu.

Ukratko, onog trenutka kada žuto-crvenima bude bio potreban trener, Rijera će biti među najozbiljnijim kandidatima, tvrdi ovaj turski portal.

Albert Rijera je Crvenu zvezdu u dosadašnjem toku sezone vodio na 20 mečeva i ostvario 15 pobeda, tri remija i dva poraza.