To je bilo dovoljno samo za 'šminkanje' prilično slabog utiska. Slabog, jer Lorijan u prvoj trećini sezone važi za jednu od ekipa što beleži najbolje rezultate van svog stadiona. Imala je četa Aleksandera Dižea čak šansu za počasni pogodak sa bele tačke, međutim Ibrahim Balde nije najbolje tukao pet minuta pre kraja, što je Matvej Safonov maksimalno iskoristio.

Gotovo je s Parizovim kiksevima u Ligi 1. I pored brojnih problema s povredama, delimično i s umorom - posle Lige šampiona - zvanični šampion Francuske i Evrope rutinski je upisao devetu pobedu u nizu - 2:0. Lorijan nije mogao apsolutno ništa dok je PSŽ iole pritiskao papučicu gasa. Do ulaska u poslednjih desetak minuta gosti su imali tek jedan kontakt s loptom u šesnaestercu rivala, da bi tek u finišu, kad su Sveci ostali 'u leru', pokazali znake života.

Uz taj penal, momci sa obale Atlantskog okena imali su još prečku posle udarca Dembe Sile, dva minuta kasnije. I - to je otprilike bilo to. Pre te dve situacije bili su samo nemi posmatrači svega što se dešavalo, jedva da su dva-ili tri puta dodirnuli loptu u šesnaestercu Pariza?! Luis Enrike počeo je sa Dro Fernandezom i Vorenom Zair Emerijem u veznom redu, sa Majulom i Godtsom po krilima, Teom Ernandezom na levom beku... U smislu kontrole utakmice, poseda, nije je osetio nedostatak nekolicine nosilaca. Sve je Pari Sen Žermen kontrolisao, do te mere da je na momente izgledalo kako može da drži loptu u nogama koliko god poželi. Prvi gol delo je Senija Majulua, na pas Droa Fernandeza. Drugi je postigao Usman Dembele sredinom drugog poluvremena, kada je lepu kontru završio udarcem na 15-16 metara, na dodavanje Mike Godtsa...

Ogroman razlog za zadovoljstvo ove večeri ima prava mala "ol-star" ekipa suvlasnika Le Mana - Novak Đoković, Tibo Kurtoa, Felipe Masa i Kevin Magnusen. Klub u koji su ušli dok je još bio drugoligaš sada igra elitu i u razmaku od samo nedelju dana ruši najveće francuske timove. Izgleda da šampionski mentalitet Đokovića, Kurtoe i bivših asova Formule 1 i te kako daje rezultate i na fudbalskom terenu, pošto je posle pobede nad Marseljom u prošlom kolu, Le Man trijumfovao u utakmici protiv Lila 2:1 (1:0), i to samo nekoliko dana nakon što su Doge savladale Bajern u Ligi šampiona. Koliko su gosti bili nervozni videlo se po tome što su već u prvom poluvremenu nakupili tri žuta kartona, a onda je u nadoknadi prvog dela sevnula kontra i Luj Mafuta je bacio stadion u trans za 1:0. U drugom poluvremenu Lil je dodao gas, Ueda je u 61. minutu uspeo da izjednači i delovalo je da kreće potpuni preokret. Ubacili su gosti i starog lisca Olivijea Žirua ne bi li slomili otpor, ali usledio je hladan tuš u 88. minutu. Džoker sa klupe Antoan Rabijar je zatresao mrežu za 2:1 i overio još jedan ogroman trijumf Le Mana, koji je sada na 13. poziciji na tabeli.