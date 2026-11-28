ZAOKRUŽENO

ELČE – ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,50) – rezultat 2:3

Atletiko Madrid je bio u teškom momentu nakon poraza od Bajerna i Barselone u razmaku od samo pet dana pred reprezentativnu pauzu, ali se konsolidovao, pokazao karakter, i vratio se na pobednički kolosek. Pobedom u Elčeu Jorgandžije su ponovo razdvojile Barselonu i Real Madrid na tabeli, uz činjenicu da imaju utakmicu više u odnosu na najveće konkurente, a sve to pred gostovanje Kataloncima u srdu na Nou Kampu - 3:2 (3:1). Opširnije OVDE.

LIDS – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 3:0

Nastavlja Lids da igra vrlo dobro, a nova žrtva tima Danijela Farkea bio je Koventri kome su spakovali dva komada već u prvom poluvremenu i tako završili veći deo posla.

PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Kad je i to postalo vest: Partizan se popeo na deveto mesto na tabeli Mozzart Bet Superlige! Mada, vest je i to što je uopšte pobedio u prvenstvenoj utakmici. Od četiri trijumfa u Humskoj u domaćem šampionatu ove sezone, a ovo je četvrti, crno-beli su tri ostvarili protiv slabije plasiranih timova. Konačno su našli nekog lošijeg od sebe i drugi put u tačno mesec dana savladali su niški Radnički. Jedva, baš onoliko koliko pokazuje konačnih 1:0 (1:0) u meču 17. kola. Opširnije OVDE.

PSV - GO AHED IGLS (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 4:0

PSV će De Klassiker između Fejenorda i Ajaksa dočekati u dobrom raspoloženju. Ekipa Petera Boša savladala je Go Ahed Igls sa ubedljivih 4:0 (2:0) i tako dodatno pojačala pritisak na najveće konkurente u borbi za vrh Eredivizije. Ipak, put do tri boda nije bio ni približno jednostavan kao što konačan rezultat sugeriše. Opširnije OVDE.

INTER – ĐENOVA (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 4:0

Kad ga je u gradskom derbiju tukao Milan, odgovorio je tako što je rutinirao Komo. Nepunih nedelju dana nakon neshvatljivog kolapsa u Bergamu i ispuštenih dva gola prednosti protiv Atalante ponovo je imao reakciju kakva se samo poželeti može. Reakciju kakva se od šampiona, uostalom, i očekuje. Opširnije OVDE.

PSŽ – LORIJAN (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 2:0

Gotovo je s Parizovim kiksevima u Ligi 1. I pored brojnih problema s povredama, delimično i s umorom - posle Lige šampiona - zvanični šampion Francuske i Evrope rutinski je upisao devetu pobedu u nizu - 2:0. Lorijan nije mogao apsolutno ništa dok je PSŽ iole pritiskao papučicu gasa. Do ulaska u poslednjih desetak minuta gosti su imali tek jedan kontakt s loptom u šesnaestercu rivala, da bi tek u finišu, kad su Sveci ostali 'u leru', pokazali znake života. Opširnije OVDE.

PRECRTANO

IPSVIČ - ASTON VILA (tip 2, kvota 2,20) - rezultat 2:2

Pad birmingemske ekipe nastavio se i ovog vikenda na gostovanju Ipsviču u 12. kolu Premijer lige sa kojeg se Aston Vila vratila sa samo jednim bodom i tako vezala sedmu uzastopnu utakmicu bez pobede u svim takmičenjima odnosno četvrti prvenstveni remi - 2:2 (2:1). Poslednji put slavila je u pomenutom meču protiv vicešampiona Engleske pre nešto više od mesec dana. Opširnije OVDE.

ŠTUTGART - AJNTRAHT (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:2

Teško će Štutgart u ovom ritmu do Lige šampiona. A ni Ajntraht trenutno nije na nivou tima koji bi mogao da pretenduje na elitu. Konačnih 2:2 na Nekar stadionu, u suštini, ne odgovara ni jednima ni drugima, s tim da gosti iz Frankfurta možda mogu da budu zadovoljni, imajući u vidu tok utakmice, odnosno da su dva puta bili u zaostatku. Opširnije OVDE.

BETIS – RAJO VALJEKANO (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:1

Posle emotivnog pražnjenja nakon trijumfa nad Slovanom iz Bratislave u Ligi šampiona (0:2) pre samo nekoliko dana, izabranici Manuela Pelegrinija odigrali su najlošiju partiju sezone kad se to najmanje očekivalo. Opširnije OVDE.

REAL MADRID - ALAVES (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 1:2

Posle dva meseca se Vinisijus Žunior vratio u startnu postavu Real Madrida na prvenstvenoj utakmici i momentalno je Kraljevski klub kiksnuo. Ove subote je u 14. kolu Primere pred svojim navijačima na “Santijago Bernabeuu” izgubio od Alavesa sa 1:2 (0:1). Opširnije OVDE.