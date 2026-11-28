Ulogu velikog favorita je potvrdio, ali ne baš i opravdao na terenu. Studenti iz La Plate su bili više nego konkurentan rival u finalu i imali bolje šanse kada se sve sabere. Mimo svih očekivanja su došli do finala, na putu do njega srušili aktuelnog šampiona i najmoćniji tim kontinenta Flamengo, ali nisu imali snage i sreće da priču završe do kraja protiv druge sile Brazila i Južne Amerike.

Palmeiras i Flamengo su poslednjih godina delili titule između sebe, igrali u pet od poslednjih sedam finala, imali i dva međusobna okršaja za titulu, osvojili pet kontinentalnih titula i potvrdili se kao dva najmoćnija kluba Južne Amerike. Daleko siromašniji, ali dobro organizovani Estudijantes je uspeo da otkine jednu glavu dvoglavoj aždaji, ali ne i drugu… I imaće za čim da žali. Brazilska fudbalska moć je pregolema... Osmi put zaredom su klubovi iz Brazila pokorili Južnu Ameriku, a prvi put u istoriji su na večnoj lestvici ispred Argentinaca. Do večeras je bilo 25:25 u titulama u Libertadoresu.

Estudijantes je krajem 60-ih godina bio prva sila Južne Amerike, vezao tri titule u Kopa libertadoresu i promovisao „antifudbal“, preteču i temelj svega onoga što danas mnogi ne vole kod Argentinaca ili Čola Simeonea danas. Prvu od pomenute tri titule je osvojio baš na Sentenariju i baš protiv Palmeirasa. Tada je prva zvezda bio napadač Huan Ramon Veron, a arhitekta današnjeg Estudijantesa je njegov sin i današnji predsednik, legendarni Huan Sebastijan Veron. Sklopio je odličan tim koji je večeras zastao na poslednjoj prepreci ka jednoj od najneverovatnijih priča u živopisnoj istoriji Kopa libertadoresa.

Oko 35.000 navijača iz La Plate je došlo u Montevideo, neki nisu ni ušli na finale, ali su i Brazilci popunili svoju polovinu tribina. Svi zajedno su priredili sjajnu atmosferu u kojoj su fudbaleri prvih pola sata igrali u teškom grču.

Bilo je i očekivano da krene tvrdo, oprezno, kalkulantski… Nijedan od dvojice trenera nije želeo da rizikuje i krenuli su sa po trojicom štopera, a iznenađenje Abela Fereire u startnih 11 je bio paragvajski ofanzivac Ramon Sosa koji se menjao sa Flakom Lopezom u ulozi najisturenijeg napadača. Kakav pogodak portugalskog stručnjaka…

Iako ove sezone nije osvojio ništa, Fereiri je ovo bilo četvrto finale Libertadoresa na klupi Palmeirasa i sa manje pritiska je ušao u njega za razliku od Aleksandera Medine na drugoj strani kojem je ovo bilo prvo veliko finale. Fereira već sedam godina vodi Verdao, osvojio je u Južnoj Americi sve što je moglo da se osvoji, ovo mu je bila treća pobeda u četiri finala Libertadoresa. Napravio je fudbalsku dinastiju iz Sao Paula koju će istorija pamtiti slično kao onu Estudijantesovu od pre skoro 60 godina. Istorija Palmeirasa se deli na epohu pre Gospodina Normalnog i posle njega. Imao je Fereira i teških poraza, neuspeha, izgubljenih trka, ali uvek je uspevao da opstane, da izvuče pouke i da održava Palmeiras u vrhu brazilskog i kontinentalnog fudbala. Baš možda zbog te normalnosti. Voditi sedam godina fudbalski klub u Brazilu je samo po sebi podvig ravan trofeju.

Fereirina odluka da ostavi Vitora Rokea i Maurisija na klupi i da veruje u Sosu, koji je do finala uglavnom bio rezervista u Libertadoresu, pokazala se kao pun pogodak. Paragvajac mu je isporučio trofej…

Doduše, put do njega je bio težak. Prvih pola sata smo uglavnom gledali žestoku borbu, startove na ivici kartona, a i neke na granici između žutog i crvenog. Delovalo je da to više odgovara Argentincima i da oni vode utakmicu u željenom pravcu. Flako Lopez se previše spuštao po loptu, vodio rat sa defanzivcima Studenata i nije uspevao da dođe u situaciju za gol ili asistenciju. Čak je Estudijantes bio opasniji na početku i koristio napadački instinkt i skok-igru kapitena Gvida Karilja koji je pretio iz raznih pozicija. Kako je meč odmicao, tako su se strasti rasplamsavale i posle pola sata igre su čarke prešle u tuču zbog koje je sudija iz Venecuele morao da smiruje situaciju žutim kartonima.

Tek u finišu poluvremena je Palmeiras imao prvu pravu šansu kada je Evanželista probio po levom krilu, a Markos Roho uklizao da izblokira i pogodio stativu sopstvenog gola.

Drugo poluvreme je odmah donelo otvoreniju i tečniju igru, Palmeiras je delovao konkretnije, a Abel Fereira je pogodio sa još jednom velikom odlukom. Umesto levog beka Pikereza je na poluvremenu uveo Artura Gabrijela, a ovaj mu je nakon sedam minuta doneo akciju za jedini gol na meču. Sjajno je bocnuo preko odbrane rivala za Džona Arijasa, koji se fenomenalno snašao i glavom preko sebe prebacio loptu na peterac gde je bio Sosa da je zakuca u mrežu Fernanda Muslere.