Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Uživo: Zadar - Partizan Mozzart Bet, debituje Kris Silva

sub. 14.11.26. | 18:10

Pratite sa nama dešavanja iz dvorane Krešimir Ćosić

ABA LIGA, 8. KOLO

ZADAR - PARTIZAN MOZZART BET

Dvorana: Krešimir Ćosić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Bojan Popović, Jovan Vujović

Zadar: Mihailović, Mirčeta, Klarica, Buljević, Šare, Vraneš, Ogden, Drežnjak, Vučić, Vilijams, Ramljak, Bičić

Partizan Mozzart Bet: Olman, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Lakić, Silva, Pajola, Lovernj

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