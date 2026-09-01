Kakav kompliment De la Fuentea: Rodri je Mesi španskog fudbala

„Rodri je Mesi španskog fudbala! Verujem da će se prilagoditi svakoj situaciji, jer on je najbolji na svetu na svojoj poziciji. Oduševljen sam što su ovi sjajni fudbaleri u La Ligi, jer to nju čini još boljom. To zaista znači da se najbolji igrači sveta – a to su upravo naši fudbaleri – takmiče ovde, u španskim klubovima. Voleo bih da se i drugi igrači iz inostranstva, koji još uvek igraju van zemlje, vrate i pokažu svoj talenat u španskom fudbalu.”

De la Fuente je takođe izrazio divljenje prema Leu Mesiju, nakon što je Argentinac objavio kraj svoje reprezentativne karijere. Španski selektor smatra da još uvek nismo u stanju da u potpunosti sagledamo veličinu Mesijeve karijere.

„On je legendarna ličnost u fudbalu. Shvatićemo tek koliki je značaj njegove fudbalske veličine i biće veoma teško bilo kome da nadmaši brojke koje je on ostvario. Ali, mislim da on još nije pred penzijom i da će njegova klupska karijera još dugo trajati.”

Kada su u pitanju uspesi španske reprezentacije, 65-godišnji stručnjak podvlači jednu reč: kontinuitet!

“Naša otežavajuća okolnost je to što nemamo mnogo vremena. Nemamo 38 kola, pa čak ni deset, da menjamo stvari onako kako se to radi u klupskom prvenstvu. Upravo zato je ključno izgraditi čvrstu grupu. Uz dobar timski rad, uz snažnu grupu – uz reč ’tim’ napisanu velikim slovima – napreduje se bolje, brže i sigurnije, i stiže se dalje.”, istakao je on, ali i naglasio da kontinuitet ipak nije važniji od sportskog učinka:

„Jedini motiv koji imam kada donosim odluku o pozivu igrača je sport. Nemam drugih motiva“.

Na pitanje da li može da zamisli sebe kao selektora reprezentacije na duge staze, De la Fuente je izbegao da gleda previše daleko unapred.

„Kada je reč o fudbalu, razmišljam kratkoročno. Evo i primera. Odmah nakon osvajanja Svetskog prvenstva, dok su igrači još slavili titulu, neki od njih su me pitali šta im još preostaje da osvoje. Moj trenutni odgovor je bio: ‘Za sada, u septembru nas čeka utakmica protiv Engleske’. To je mentalitet koji dele i moji igrači i koji smatram ključnim za održavanje takmičarske gladi. Žele da nastave da se takmiče i osvajaju trofeje”.

Stoga on već razmišlja o sledećem izazovu i potrebi za napretkom.

„Nastavićemo da pokušavamo da sve unapredimo, jer uvek ima prostora za poboljšanje. Sledeće takmičenje će zahtevati drugačije stvari i biće izuzetno teško. Zahtevaće od nas da pokažemo neko novo lice, novu verziju.”, zaključio je Luis de la Fuente.