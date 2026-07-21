Kako je akcija 1=3 spasla više od 6.000 tiketa?

Magičnih devet: Utakmice koje su srušile standardna pravila

Tokom prvenstva, zabeleženo je tačno devet utakmica na kojima se mreža zatresla u uvodnih 10 minuta, ali koje do kraja po redovnim pravilima nikada ne bi donele dobitak na tipu 3+.

Zahvaljujući akciji „1=3“, ovi mečevi su se "zeleneli" na tiketima pre nego što su se ostali navijači pošteno i smestili:

1. Kurasao - Obala Slonovače

2. Češka - Južna Afrika

3. Egipat - Iran

4. Meksiko - Južna Afrika

5. Portugal - DR Kongo

6. Škotska - Maroko

7. Švajcarska - Alžir

8. Turska - Paragvaj

9. Argentina - Švajcarska

Na svim ovim susretima, rani pogodak je automatski aktivirao prolaz parova, bez stresa i bez čekanja sudijskog zvižduka na kraju.

Više od 6.000 spasenih tiketa, 35.000.000 dinara kroz džekpotove na uživo klađenju i luda atmosfera u lokalima

Bilans ove akcije pokazao je koliko rani golovi menjaju celokupan doživljaj utakmice:

Više od 6.000 tiketa je direktno spaseno! Radi se o tiketima koji bi po redovnim pravilima bili gubitni jer mečevi do kraja nisu otišli u 3+, ali su zahvaljujući akciji obračunati kao dobitni.

Pored redovnih dobitaka, tokom trajanja akcije igračima je kroz džekpot fondove dodeljeno više od 35.000.000 RSD!

Akcija nije živela samo na tiketima, već se prenela i na šankove. Sa svakim golom postignutim do 10. minuta, svi prisutni u lokalima dobijali su besplatno piće na račun kuće. Slavlje zbog ranog gola tako se u sekundi širilo sa terena na pune lokale, gde se svaki uvodni napad pratio sa posebnim nabojem.

Ovogodišnji Mundijal još jednom je potvrdio da napadački fudbal i hrabre procene zaslužuju nagradu. Rani pogodak više nije bio samo prednost na terenu, već garantovan dobitak u rukama igrača, milionske džekpot isplate i razlog za runde besplatnog pića širom lokala.

Čitajte nas i dalje, jer prave akcije tek slede!