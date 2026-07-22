(Starsport)
POLUVREME: Železničar - Braga 0:0
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sre. 22.07.26. | 20:03
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2. KOLO (prvi meč)
KVOTE!!!
ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:0
Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)
Kapacitet: 2.300
Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno, Jevremović, Šekularac - Jovanović, Pedro, Džasper
BRAGA (4-3-3): Horniček - Gomes, V.Karvaljo, S. Barsija, Ari-Embi - Rodriges, Mutinjo, Gorbi - Martines, Viktor, Orta
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