Novak protiv čoveka koji mu je uzeo jedan set u karijeri

Đoković je osam puta igrao protiv Štrufa. Savladao ga je svih osam puta, a Nemac je osvojio jedan jedini set. Bilo je to 2020. godine na Australijan openu, kada je Novak već imao dva seta u džepu. Na kraju je bilo 3:1. Poslednji susret dvojice teniskih veterana bio je prošle godine na US openu, kada je Đoković slavio sa 3:0.

Pobeda Novaka Đokovića - kvota 1,27

A, opet, Đoković mora da bude oprezan, jer je Štruf u dobroj formi došao u Bazel. Pre samo četiri dana igrao je u finalu turnira u Briselu, gde je izgubio od Talona Grikspora (2:1). Pre toga, izgubio je od Medvedeva u drugom kolu Šangaja (2:1), pa od istog igrača koji dan ranije u Pekingu (2:0).

Novak se u prvom kolu namučio protiv Iga Ambera, izgubio je prvi set, ali je uspeo da preokrene (2:1). Srpski as već zna ko će mu biti rival u trećoj rundi, ako danas prođe drugu: čekaće ga Portugalac Nuno Boržes, koji je napravio iznaneđenje pobedom nad devetim nosiocem Kasperom Rudom.