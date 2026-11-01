Dupli razlog za slavlje u Istanbulu: Pobeda i NBA pojačanje ulepšali kraj nedelje prvaku Turske

Tofaš je bolje otvorio utakmicu i poveo sa 9:7, ali je usledio odgovor domaćina serijom 9:0, kojom su preuzeli kontrolu nad susretom. Gosti su nakon toga samo još jednom uspeli da stignu do minimalnog vođstva, dok je ostatak utakmice uglavnom protekao u znaku istanbulskog velikana.

Ipak, iako je Fenerbahče vodio gotovo čitavim tokom meča, nikako nije uspevao da se ozbiljnije odlepi. Tofaš je držao rezultatski priključak, pa je u nekoliko navrata delovalo da bi ekipa predvođena Brajsom Džonsom mogla da napravi preokret. Međutim, na tri minuta do kraja domaćin je vezao šest poena, stigao do dvocifrene prednosti i tako otklonio sve dileme oko pobednika.

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Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tejlen Horton Taker sa 18 poena, Brekston Ki dodao je 17, dok je Ignas Sargijunas ubacio 13. Na drugoj strani istakao se Brajs Džons sa 20 poena, a pratio ga je Šavar Rejnolds sa 16.

Nisu stigli navijači ni da proslave pobedu, već je klub objavio razlog za novo zadovoljstvo. Iskusni NBA centar Dvajt Pauel koji je 13 godina nosio dres Dalasa, pre nekoliko dana potpisao je ugovor sa turskim velikanom, a sada je stigao u Istanbul i uskoro bi trebalo da se priključi novim saigračima.