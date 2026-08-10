Najbolji tim 4. kola Mozzart Bet Superlige: Buđenje Šumadinaca, repriza Siluea, premijera Kataija

Promena formacije. I za neke igrače promena pozicije. Dešavalo se i ranije da odstupimo od standardnog rasporeda 4-2-3-1 kako bismo za sve protagoniste našli mesta u idealnom timu, a baš takav slučaj je već drugi put ove sezone, jer smo na premijeri izabrali opciju sa dva napadača, a evo i posle događaja u vikendu za nama.

Na to nas je naterao učinak Džeja Enema i Jakube Siluea, pošto su špicevi Crvene zvezde i OFK Beograda bili uticajni protiv Novog Pazara i Železničara. Enem je postigao gol u trenucima kada je bilo 1:0 i praktično „zatvorio“ meč u korist ekipe Dejana Stankovića, dok je Silue, posle dva pogotka u minuloj etapi, opet bio strelac, samo što je sada doneo bod Romantičarima. Ruku na srce, momak iz Obale Slonovače je nekoliko šansi i propustio, ali od svih napadača koji su bili strelci tokom subote i nedelje on je nekako, uz Enema, skrenuo pažnju.