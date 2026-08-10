Najbolji tim 4. kola Mozzart Bet Superlige: Buđenje Šumadinaca, repriza Siluea, premijera Kataija
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 10:32
Nova formacija i u njoj Petar Sukačev kao levi bek
Promena formacije. I za neke igrače promena pozicije. Dešavalo se i ranije da odstupimo od standardnog rasporeda 4-2-3-1 kako bismo za sve protagoniste našli mesta u idealnom timu, a baš takav slučaj je već drugi put ove sezone, jer smo na premijeri izabrali opciju sa dva napadača, a evo i posle događaja u vikendu za nama.
Na to nas je naterao učinak Džeja Enema i Jakube Siluea, pošto su špicevi Crvene zvezde i OFK Beograda bili uticajni protiv Novog Pazara i Železničara. Enem je postigao gol u trenucima kada je bilo 1:0 i praktično „zatvorio“ meč u korist ekipe Dejana Stankovića, dok je Silue, posle dva pogotka u minuloj etapi, opet bio strelac, samo što je sada doneo bod Romantičarima. Ruku na srce, momak iz Obale Slonovače je nekoliko šansi i propustio, ali od svih napadača koji su bili strelci tokom subote i nedelje on je nekako, uz Enema, skrenuo pažnju.
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Prvi put ove sezone u idealnom timu je najbolji igrač prošle sezone, Aleksandar Katai, zbog pogotka i asistencije protiv Pazaraca. Istakao se i Janko Jevremović iz pančevačkog Železničara, Petar Sukačev se pomerio na poziciju levog beka u sastavu Vojvodine umesto Lukasa Barosa i stigao je da bude strelac, a za uticajne partije nagrađeni su štoperi Novosađana i lučanske Mladosti, Đorđe Crnomarković i Nikola Ćirković, te golman Mačve, Kosta Rakonić, usled činjenice da je prvi put ove sezone sačuvao mrežu netaknutom protiv ove sezone odličnog IMT-a.
U centru pažnje su, ipak, fudbaleri kragujevačkog Radničkog. Njih čak trojica su u idealnom timu: Bojica Nikčević, Jovan Živković, kao i Mohamed Sise, koji je postigao dva gola u pobedi nad Zemunom.
Idealni tim četvrtog kola Mozzart Bet Superlige Srbije raspoređen je u formaciji 4-1-3-2: Rakonić (Mačva) – Nikčević (Radnički 1923), Crnomarković (Vojvodina), Ćirković (Mladost), Sukačev (Vojvodina) – Jevremović (Železničar) – Sise (Radnički 1923), Katai (Crvena zvezda), Živković (Radnički 1923) – Enem (Crvena zvezda), Silue (OFK Beograd Mozzart).