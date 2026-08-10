Superligaši značajno manje efikasni nego prošle godine
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 11:02
U prva četiri kola elitnog ranga videli smo 0,4 gola po utakmici manje nego prethodnog leta
Uzorak je mali, ali pokazuje jednu bitnu razliku između prošle i ove sezone Mozzart Bet Superlige. Ovog leta su srpski klubovi posle prva četiri kola bili značajno manje efikasni nego prošle godine u to isto vreme. U proseku gledamo 0,4 pogotka manje po meču, što nije mala razlika u proseku.
Činjenica, prošle sezone smo imali dva kluba više u eliti i u ta prva četiri kola, kada oduzmemo odložene mečeve, odigrane su četiri utakmice više. Na njima smo videli ukupno 87 pogodaka, 22 više nego ove godine.
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Tada su značajno prosek izvadili 2. i 4. kolo, pre svega utakmice Crvena zvezda – OFK Beograd Mozzart Bet (7:1) i Napredak – Partizan (2:7). Pored njih, videli smo još 10 utakmica sa četiri ili više golova.
Ove godine toga je bilo značajno manje. Najviše pogodaka donele su nam utakmice Crvena zvezda – Mačva (5:0) na premijeri, odnosno Novi Pazar – OFK Beograd Mozzart Bet (1:4) prošlog vikenda. Poded njih imali smo još sedam utakmica na kojima je, kladioničarskim rečnikom, došlo UG4+.
U sezoni 2026/2027 smo već videli tri meča bez golova. To su bile utakmice OFK Beograd – Radnik, Mladost – Novi Pazar i Železničar – Mladost. Ako je neka uteha, minulog vikenda nijedna od šest utakmica nije završena sa nulom.
18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)
Verovatno je na ovu statistiku uticala u određenoj meri i činjenica da će mnogo teže ekipama biti da izbore opstanak ove sezone. Isto će kao i prošle ispasti četiri tima u drugi rang, ali sada je u konkurenciji 14 ekipa. Gotovo trećina timova će se preseliti u Mozzart Bet Prvu ligu.
Naravno, to utiče i psihološki na ekipe, jer sada je svaki bod još vredniji, a potrebe za rizikom je manje. Verujemo, timovi će se još više zatvarati kako se bude bližio kraj sezone. Pogotovo u plej-autu.
Što nikako ne znači da je kvalitet fudbala lošiji...
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BROJ GOLOVA PO KOLU MOZZART BET SUPERLIGE
Sezona 2025/2026
1. kolo: 17
2. kolo: 25
3. kolo: 12
4. kolo: 33
Sezona 2026/2027
1. kolo: 20
2. kolo: 14
3. kolo: 14
4. kolo: 17