Superligaši značajno manje efikasni nego prošle godine

Tada su značajno prosek izvadili 2. i 4. kolo, pre svega utakmice Crvena zvezda – OFK Beograd Mozzart Bet (7:1) i Napredak – Partizan (2:7). Pored njih, videli smo još 10 utakmica sa četiri ili više golova.

Ove godine toga je bilo značajno manje. Najviše pogodaka donele su nam utakmice Crvena zvezda – Mačva (5:0) na premijeri, odnosno Novi Pazar – OFK Beograd Mozzart Bet (1:4) prošlog vikenda. Poded njih imali smo još sedam utakmica na kojima je, kladioničarskim rečnikom, došlo UG4+.

U sezoni 2026/2027 smo već videli tri meča bez golova. To su bile utakmice OFK Beograd – Radnik, Mladost – Novi Pazar i Železničar – Mladost. Ako je neka uteha, minulog vikenda nijedna od šest utakmica nije završena sa nulom.

18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)

Verovatno je na ovu statistiku uticala u određenoj meri i činjenica da će mnogo teže ekipama biti da izbore opstanak ove sezone. Isto će kao i prošle ispasti četiri tima u drugi rang, ali sada je u konkurenciji 14 ekipa. Gotovo trećina timova će se preseliti u Mozzart Bet Prvu ligu.

Naravno, to utiče i psihološki na ekipe, jer sada je svaki bod još vredniji, a potrebe za rizikom je manje. Verujemo, timovi će se još više zatvarati kako se bude bližio kraj sezone. Pogotovo u plej-autu.

Što nikako ne znači da je kvalitet fudbala lošiji...

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

BROJ GOLOVA PO KOLU MOZZART BET SUPERLIGE

Sezona 2025/2026

1. kolo: 17

2. kolo: 25

3. kolo: 12

4. kolo: 33

Sezona 2026/2027

1. kolo: 20

2. kolo: 14

3. kolo: 14

4. kolo: 17