Na nekom je moralo da se slomi: NCAA nije dozvolio izraelskom profesionalcu da igra na koledžu

Reprezentativac Izraela je prošle sezone bio sjajan u dresu Ostendea, eksplodirao je u kvalifikacionim prozorima i dobio ponudu univerziteta Jute da mu se pridruži. Momak koji je između ostalog igrao za Asvel prihvatio je ovo i kako navode izraelski mediji stavio paraf za veliki novac, međutim...

Kako prenosi tamošnji Walla Sport, iako je imao potpisan ugovor, Jakov nije dobio odobrenje od NCAA da igra za Jutu, ne navodeći razlog, ali može da se nasluti da je prvi na kojem se primenilo ovo pravilo. Sve u svemu, momak rođen u Danskoj se oglasio na društvenim mrežama i rekao da mu je izuzetno žao što nije došlo do saradnje sa pomenutim univerzitetom, čiji program izuzetno ceni.

On je ovako postao slobodan igrač i sa nadom da će pronaći NBA angažman, kad već nije dobio odobrenje od NCAA da se nadmeće na koledžu. Ipak, male su šanse da će se to desiti, jer ovog leta nije ni draftovan. Verovatni je da će se okušati u nekoj od evropskih liga, a ovakva odluka NCAA mogla bi da predstavlja revoluciju. Naravno, pod uslovom da mu nije dozvoljeno da igra na univerzitetskom nivou, jer je reč o profesionalnom igraču.

Da podsetimo, tokom leta je LSU želeo da dovede brojne igrače iz Evrope poput Jama Madara, Marisija Santosa, Saliju Nijanga i Brisa Desera, a na kraju je jedinu Brazilac zadužio opremu Tigrova. Madar i Deser su ostali u Evroligi, dok su se nedavno pojavili i informacije da će Nijangu gotovo sigurno biti zabranjeno učešće u NCAA.