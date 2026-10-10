Kerik i De Zerbi pred provalijom, Junajted bez Šeška na Totenhem

Posle ovog okršaja sa Pevcima, sledi im gostovanje u Ligi šampiona Atletiko Madridu u utorak, potom u subotu put na Eland Roud i meč sa Lidsom. Novi meč u Ligi šampiona je gostovanje Komu, da bi potom do kraja meseca usledili okršaji sa Bornmutom kod kuće i Čelsijem u Londonu. Novembar će započeti susretom sa Romom na Old Trafordu u Ligi šampiona i pred odlazak na pauzu začiniti gostovanjem Liverpulu na Enfildu u Premijer ligi.

18.30. (1,80) Mančester Junajted (3,70) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX

Da sve bude gore, u narednom periodu neće moći da računaju na napadača Benjamina Šeška koji i dalje vuče misterioznu povredu cevanice. Reprezentativac Slovenije nije igrao od kraja proleća puna tri i po meseca, vratio se na teren početkom ove sezone, ali je obnovio povredu i pitanje je kada će moći na teren.

Poznato je da Junajted nema mnogo opcija kada je u pitanju direktna zamena za Slovenca, pa će Kerik biti prinuđen da "meša karte". Do sada su u ulozi lažne devetke bili Mateus Kunja, Brajan Embeumo pa i kapiten Bruno Fernandeš, ali to očigledno nije funkcionisalo na željen način.

"Nije baš ista povreda, ali je u sličnoj zoni. Radimo i dalje na tome, da vidimo koliko je to velik problem. Nadamo se da će se vratiti uskoro, ali u ovom momentu nije još najjasnije. Da postoji i opcija operacije, razmatramo različita rešenja. Mislim da se od te prve povrede dobro oporavio. Stvari ponekad ne idu kako bi trebalo, telo reaguje na različite načine, ali na nama je da ga osposobimo i vratimo na teren što je moguće pre", kaže Majkl Kerik.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Junajted je ovog leta najviše investirao u sredinu terena, a jedan od onih koji bi konačno mogao da dobije priliku je i oporavljeni novajlija Karlos Baleba, koji je stigao letos za 75.9000.000 evra. Bivši igrač Brajtona bi mogao da dobije priliku da debituje.

"Sve je bliži tome. Sjajno je što je počeo da trenira. Imao je manju minutažu na trening utakmici prošle nedelje, bilo je važno da dobije minute na terenu. Mnogo je propustio, pre svega tokom priprema, tako da sa njim treba imati strpljenja. Treba odabrati pravi čas za njegov nastup, on donosi mnogo. Zadovoljni smo opcijama koje imamo u sredini, mada on svakako daje na kvalitetu", dodao je Kerik.

U poslednjem okršaju sa Totenhemom, zimus na Old Trafordu, Mančester Junajted je slavio sa 2:0 golovima Brajana Embeuma i Bruna Fernandeša. Oni bi i danas trebalo da budu predvodnici tima, dok je jasno da će izostati Patrik Dorgu, Nusair Mazraui i Manuel Ugarte. Kerik je otkrio i da su Amad Dijalo, Markus Rašford i Kobi Mainu trenirali, ali pitanje je koliko su spremni da odigraju svih 90 minuta.

Na drugoj strani, menadžer Totenhema Roberto de Zerbi nada se da će moći da računa na Mikija van de Vena i Žan Pola Van Hekea, ali će van stroja svakako biti Pedro Poro, Vilson Odober, Mikailo Mudrik i Ćavi Simons. Dejan Kuluševski je sve bliži povratku, on je jedna od opcija večeras, ali pitanje je koliko je spreman. Isto važi i za Džejmsa Medisona, koji je takođe blizu potpunog oporavka posle duge pauze.

"Medison bi mogao da zaigra, ali Premijer liga je teška. Fizički, to je teško takmičenje i morate da budete potpuno zdravi da biste mogli da trčite i borite se. On je desetka, drugačiji je tip igrača, rad dobro. Cilj je da tri, četiri ili pet nedelja zaredom ne oseti nikakav problem, da radi bez bola", kaže De Zerbi, koji dodaje i da je povratnik Dejan Kuluševski, inspiracija i primer za sve.

Činjenica je da su pod pritiskom oba menadžera, kako Majkl Kerik, tako i De Zerbi. Otuda ovaj meč ima veliki značaj za obojicu, jer se strpljenje dve uprave tanji i sve je više onih koji smatraju da bi trebalo šansu dati nekom drugom.

PREMIJER LIGA, 6. KOLO

Subota

13.30: (1,45) Arsenal (4,75) Lids (7,50) MOZZART RELAX

16.00: (1,85) Čelsi (3,70) Bornmut (4,10) MOZZART RELAX

16.00: (3,00) Sanderlend (3,40) Brajton (2,35) MOZZART RELAX

16.00: (2,75) Aston Vila (3,35) Brentford (2,55) MOZZART RELAX

16.00: (2,75) Ipsvič (3,35) Fulam (2,55) MOZZART RELAX

18.30. (1,80) Mančester Junajted (3,70) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,40) Hal (3,40) Everton (2,15) MOZZART RELAX

15.00: (2,75) Kristal Palas (3,30) Notingem Forest (2,60) MOZZART RELAX

17.30: (3,00) Liverpul (3,50) Mančester Siti (2,30) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (3,20) Koventri (3,50) Njukasl (2,20) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama