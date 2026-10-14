"Kevine, Kevine!“ - odgovora nema: De Brujne okrenuo leđa Alegriju, u Napoliju ključa

Alegri je uporno dozivao jednog od svojih najvažnijih fudbalera, pokušavajući da mu objasni šta želi da promeni u organizaciji igre. Njegova zamisao bila je da De Brujne zauzme nešto povučeniju poziciju, preuzme odgovornost za iznošenje lopte i organizaciju napada, čime bi se otvorio prostor da Skot Mektomini deluje bliže protivničkom golu. Međutim, od odgovora nije bilo ništa.

Belgijanac se, prema pisanju italijanskog lista, nije čak ni okrenuo prema svom treneru. Nastavio je da igra po sopstvenom nahođenju, nezadovoljno gestikulirajući rukama i pokazujući prema protivničkom golu. Njegova namera bila je potpuno drugačija od Alegrijeve. Želeo je da ostane visoko, u prostoru između protivničkog veznog reda i odbrane, verujući da upravo odatle može da napravi najveću razliku. Dve potpuno različite fudbalske ideje, dva velika autoriteta i nijedan spreman da popusti.

Takvo ponašanje posebno je razbesnelo Alegrija, koji smatra da odluke o taktičkim zadacima moraju da budu u rukama trenera, bez obzira na reputaciju, iskustvo i kvalitet igrača. Posle utakmice italijanski stručnjak nije želeo da doliva ulje na vatru. Na pitanje o komunikaciji sa De Brujneom odgovorio je kratko:

"Nismo se razumeli.“

Ipak, iza te naizgled bezazlene rečenice, prema navodima Gazete delo Sport, krije se mnogo ozbiljnija napetost nego što je Alegri želeo javno da prizna. Pritom belgijski reprezentativac nije jedini kojim je trener Napolija nezadovoljan. Na udaru su i ostali iskusni fudbaleri, od kojih se očekivalo da preuzmu odgovornost u trenucima kada ekipi ne ide.

Alegri je još posle gostovanja Fiorentini apelovao na svoje najvažnije igrače da pokažu karakter i odgovornost. Delovalo je da je poruka stigla do svlačionice kada je Napoli prošlog vikenda savladao Frozinone, ali je pozitivna reakcija potrajala svega jednu utakmicu. Protiv Viljareala ponovo su isplivale stare slabosti. Napoli je u pojedinim periodima delovao potpuno izgubljeno, bez organizovanog odgovora na nalete španskog predstavnika, a nervoza se sa terena prenela i na klupu.

Ekipa se po povratku iz Španije nije uputila kućama, već je direktno sa aerodroma otišla u trening-centar Kastel Volturno. Bila je to prilika da Alegri, sada hladnije glave, svojim fudbalerima ponovo objasni šta mu je zasmetalo, analizira brojne propuste i pokuša da uspostavi disciplinu pred nastavak sezone.

A vremena za rešavanje problema gotovo da nema. Napoli očekuje gostovanje Veneciji, a zatim i evropski okršaj sa Bode Glimtom. Prema Alegrijevim rečima, ekipa sebi više ne sme da dozvoli izdanja poput onog u Viljarealu.

"Ako ne promenimo pristup, u Veneciji ćemo izaći sa polomljenim kostima“, upozorio je italijanski stručnjak.

Napolitanci su tako već sada priterani uza zid. Pobede su postale imperativ, ali će Alegri, pre nego što pronađe rešenje za protivničke odbrane, očigledno morati da pronađe način da dopre do sopstvenih fudbalera. Jer jedno je kada protivnik ne dozvoljava Kevinu de Brujneu da diktira tempo utakmice. Sasvim drugo kada Masimilijano Alegri ne uspeva da natera Kevina de Brujnea da ga makar pogleda dok mu daje instrukcije. A to je za svakog trenera mnogo opasniji poraz od onog na semaforu.