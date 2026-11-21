Subotičani nisu upisali pobedu na svom terenu još od 11. septembra. I Pod Draganom Vukmirom Golubovi se muče pred svojim navijačima o čemu svedoči činjenica da su upisali svega dva boda kod kuće otkako je 48-godišnji trener zamenio Sava Pavićevića na klupi.

Međutim, u prvom poluvremenu Spartak je pretendovao da promeni tu praksu. Domaćini su bili bolji rival u prvih 45 minuta, uputili čak sedam udaraca ka golu ekipe iz Bačke Topole, naspram TSC-ova dva. Ipak, odolevala je ekipa Nenada Milijaša, a u tome im je znatno pomogao i okvir gola gola koji brani Nikola Bursać. Prečku gostiju dobro je zatresao 19-godišnji Aleksa Trajković, ali nije uspeo da dovede Golubove u prednost pre odlaska na pauzu.

Bilo je to dovoljno upozorenje za goste iz Bačke Topole da se konsoliduju u drugom delu. Spartaku je pripalo i uvodnih 15 minuta drugog dela, ali je zato Vukmirova ekipa u potpunosti utihnula od 60. minuta. Naravno, za to je i kažnjena. Možda ne posle kolosalne šanse Aleksandra Stančića, jer je rezervista šutirao pravo u Dimitrija Minića, ali već kod „kifle“ Nikolića 18-godišnji čuvar mreže nije mogao ništa.

Imao je Spartak priliku da dođe barem do boda u ovom meču, ali je još jedan napadač domaćih, ovog puta Aleksandar Petrović, loše reagovao u odsudnim trenucima završnice napada i promovisao Bursaća u jednog od heroja gostiju.

SPARTAK – TSC 0:1 (0:0)

/Nikolić 81/

Stadion: Gradski

Sudija: Miroslav Miletić

SPARTAK: Minić – Bastajić (od 64. Stojanović), Enco (od 84. Pavlović), Karaklajić, A. Kovačević (od 84. Ebuka), V. Kovačević, Kuveljić, Motika, Mulato (od 64. Petrović), Pejić, Trajković (od 74. Vasilić).

TSC: Bursać – Burmaz (od 46. Milosavić), S. Jovanović (od 76. Tomović), Krstić, Nešković (A. Stojanović), Nikolić, Petrović (od 62. Stančić), Radin, Stojković, Stojsavljević (od 62. Soprenić), Tegeltija.

MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO

Petak

Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)

/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/

Subota

Napredak - Teleoptik 1:0 (1:0)

/Bukumira 20/

Spartak - TSC 0:1 (0:0)

/Nikolić 81/

16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)

Nedelja

13.00: Smederevo - Metalac

15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)

15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)

15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)

***Kvote su podložne promenama