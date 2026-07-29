Dimitrije Šarić (Crvena zvezda)
Dimitrije Šarić (Crvena zvezda)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Zvezda utvrđuje gradivo

Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 11:35

Pročitajte nekoliko predloga za 29. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Kaunas Zalgiris - Ki Klaksvik
ID: 9868143

Litvanci su zadovoljniji “krompirićima” iz prve utakmice. Domaćinstvo “gura vodu na njihovu vodenicu” i trebalo bi da su bliži prolasku u naredno kolo. Međutim, KI ima značajno međunarodno iskustvo i ovde je sve moguće, pa čak i golovi na obe strane. Mi ipak biramo keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:30
CS Universitatea - Levski Sofia
ID: 9868174

Univerzitatea je dobro prošla u komšiluku (poraz od 1:0) pošto je Levski propustio još dve-tri sjajne prilike da “zabetonira” plasman u sledeće kolo kvalifikacija i videćemo da li će to Bugarima večeras da se obije o glavu. Ipak, više verujemo u malo pogodaka nego u keca.

Ukupno golova

Tip: 0-2 (1.72)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:15
Slovan B. - Iberia 1999
ID: 9868147

Čuveni Jaja Ture, nekadašnji reprezentativac Obale Slonovače uspešno je započeo karijeru prvog trenera - njegov Slovan u Tbilisiju je stekao prednost koju ne bi smeo da ispusti pred svojim navijačima, mada je i Iberija u nekoliko navrata “pokazala zube”. Keca uparite sa 2-5.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 17:00
Kairat Almaty - Omonia
ID: 9868184

I treći okršaj Omonije i Kajrata bio je tvrd, ali za razliku od prethodna dva viđen je pogodak, i to Kiprana, koji su mudrom igrom sačuvali prednost bez obzira na igrača manje od 33 minuta. Goleda je još jednom isključena, ali ne i kec, koji je mnogo isplativiji nego 0-2.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:00
Lech Poznan - Aarhus
ID: 9868142

Isključenje Orhusovog golmana Jespera Hansena u 37. minutu prelomilo je duel u Danskoj i Leh može da razmišlja o narednom protivniku Sabahu, koji je juče eliminisao KuPS. S druge strane, Poljaci su skloni neshvatljivim padovima i ne bi nas iznenadio nijedan ishod. Gađajte GG3+.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (2)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:00
Gornik - Fenerbahce
ID: 9868161

Zatvorena postavka pomogla je Gurnjiku da izbori na prvi pogled dostižan poraz (1:0), ali “minimalac” je isključivo posledica manjka koncentracije Fenerbahčeovih napadača. Poljaci će morati da se otvore, tako da uz izvesnu dvojku i kombinacija sa GG apsolutno ima smisla.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&gg (3.15)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:30
Hapoel B.S. - Vikingur
ID: 9868179

Uspešniji iz ovog dvomeča ide na Crvenu zvezdu (zaista ne možemo da zamislimo da tako ne bude). Hapoel je na papiru bolja ekipa, ali zbog rata u pojasu Gaze ne igra u Izraelu, nego u mađarskom Sombatelju i to je hendikep koji bi Vikingur mogao da iskoristi. Preskočite ih.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.65)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:00
Crvena Zvezda - Larne
ID: 9868157

Trener domaćih Dejan Stanković poručio je da ne obraća pažnju na rezultat prvog meča, koji su njegovi izabranici dobili sa 4:0 jer je ovo nova utakmica i mogućnost za podizanje forme i isprobavanje različitih opcija. U trijumf Crvene zvezde ne sumnjamo, a vi tipujte na DP 1-1.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.57)

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