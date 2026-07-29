PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Zvezda utvrđuje gradivo

Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 29. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Litvanci su zadovoljniji “krompirićima” iz prve utakmice. Domaćinstvo “gura vodu na njihovu vodenicu” i trebalo bi da su bliži prolasku u naredno kolo. Međutim, KI ima značajno međunarodno iskustvo i ovde je sve moguće, pa čak i golovi na obe strane. Mi ipak biramo keca.
Konačan ishod
Univerzitatea je dobro prošla u komšiluku (poraz od 1:0) pošto je Levski propustio još dve-tri sjajne prilike da “zabetonira” plasman u sledeće kolo kvalifikacija i videćemo da li će to Bugarima večeras da se obije o glavu. Ipak, više verujemo u malo pogodaka nego u keca.
Ukupno golova
Čuveni Jaja Ture, nekadašnji reprezentativac Obale Slonovače uspešno je započeo karijeru prvog trenera - njegov Slovan u Tbilisiju je stekao prednost koju ne bi smeo da ispusti pred svojim navijačima, mada je i Iberija u nekoliko navrata “pokazala zube”. Keca uparite sa 2-5.
Konačan ishod
I treći okršaj Omonije i Kajrata bio je tvrd, ali za razliku od prethodna dva viđen je pogodak, i to Kiprana, koji su mudrom igrom sačuvali prednost bez obzira na igrača manje od 33 minuta. Goleda je još jednom isključena, ali ne i kec, koji je mnogo isplativiji nego 0-2.
Konačan ishod
Isključenje Orhusovog golmana Jespera Hansena u 37. minutu prelomilo je duel u Danskoj i Leh može da razmišlja o narednom protivniku Sabahu, koji je juče eliminisao KuPS. S druge strane, Poljaci su skloni neshvatljivim padovima i ne bi nas iznenadio nijedan ishod. Gađajte GG3+.
Oba tima daju gol
Zatvorena postavka pomogla je Gurnjiku da izbori na prvi pogled dostižan poraz (1:0), ali “minimalac” je isključivo posledica manjka koncentracije Fenerbahčeovih napadača. Poljaci će morati da se otvore, tako da uz izvesnu dvojku i kombinacija sa GG apsolutno ima smisla.
Mozzart kombinazzije
Uspešniji iz ovog dvomeča ide na Crvenu zvezdu (zaista ne možemo da zamislimo da tako ne bude). Hapoel je na papiru bolja ekipa, ali zbog rata u pojasu Gaze ne igra u Izraelu, nego u mađarskom Sombatelju i to je hendikep koji bi Vikingur mogao da iskoristi. Preskočite ih.
Konačan ishod
Trener domaćih Dejan Stanković poručio je da ne obraća pažnju na rezultat prvog meča, koji su njegovi izabranici dobili sa 4:0 jer je ovo nova utakmica i mogućnost za podizanje forme i isprobavanje različitih opcija. U trijumf Crvene zvezde ne sumnjamo, a vi tipujte na DP 1-1.
Dupla pobeda