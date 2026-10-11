Klarens Sedorf posle sedam godina ima posao: Misija je – prvi put preživeti bar godinu dana
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 16:42
Korintijansu propali pregovori sa šestoricom trenera, pa se na kraju opredelio za Holanđanina
Nije bilo mnogo većih imena kad je bio aktivan igrač, ali kao trener Klarens Sedorf se baš i nije proslavio. No, velika imena dobijaju velike ponude samo na osnovu biografije, pa će 50-godišnji Holanđanin u narednom periodu predvoditi slavni Korintijans.
Srećom po njega, neće debitovati već u večerašnjem derbiju sa Palmeirasom, jer će tada ekipu voditi Vilijam Batista. Kažemo srećom, jer Korintijans je u crnoj seriji od čas sedam uzastopnih poraza u brazilskoj Seriji A pošto je redom padao pred Kruzeirom, Kruzeirom, Santosom, Šapekoenseom, Flamengom, Fluminenseom i Internasional. Jeste bio težak raspored, ali opet – svih sedam? Otud Timao prvi iznad crte za ispadanje, samo bod iznad Internasionala.
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Osim toga, Sedorf baš nije garancija uspeha, najblaže rečeno. Trenersku karijeru počeo je u Milanu 2014, izdržao četiri meseca, zatim je pauzirao do 2016. kada je preuzeo kineski Šenžen. Tamo je potrajao pet meseci. Godinu kasnije angažovao ga je Atletiko Paranense, tamo je saradnja potrajal čitav mesec, da bi zatim februara 2018. otišao u Deportivo iz Korunje, ispao iz La Lige i na kraju sezone je, naravno, dobio otkaz. Poslednji angažman imao je na klupi reprezentacije Kameruna, ni tamo nije svezao celu godinu, radio je od avusta 2018. do jula 2019, pošto je ekipa takmičenje na Afričkom kupu nacija završila u osmini finala, porazom od Nigerije.
Korintijans ipak nije imao mnogo izbora. Pregovarao je već sa Ramonom Dijazom, Huanom Pabom Vojvodom, Kariljom, Luisom Zubeldijom, Silvinjom, čak i Havijerom Maskeranom, ali se ni sa kim nije dogovorio. Dok nije seo za sto za Sedorfom, koga je, kako je nedavno govorio Predrag Mijatović, pre dve godine mogao da angažuje i Partizan, ali su i beogradski crno-beli odustali. Crno-beli iz Rio de Žaneira nisu, pa ćemo videti može li Sedorf da izvuče maksimum iz ekipe koju, između ostalih, čine i Memfis Depaj i Džesi Lingard.
Nismo preterani optimisti.
BRAZIL, VEČERAS
21.00: (2,15) Atletiko Mineiro (3,45) Santos (3,35)
22.30: (3,00) Gremio(3,20) Internasional (2,45)
22.30: (1,63) Palmeiras (3,80) Korintijans (5,70)
22.30: (1,50) Flamengo (4,30) Fluminense (6,50)
00.30: (1,72) Baija (4,30) Mirasol (5,00)