Klarens Sedorf posle sedam godina ima posao: Misija je – prvi put preživeti bar godinu dana

Nije bilo mnogo većih imena kad je bio aktivan igrač, ali kao trener Klarens Sedorf se baš i nije proslavio. No, velika imena dobijaju velike ponude samo na osnovu biografije, pa će 50-godišnji Holanđanin u narednom periodu predvoditi slavni Korintijans.

Srećom po njega, neće debitovati već u večerašnjem derbiju sa Palmeirasom, jer će tada ekipu voditi Vilijam Batista. Kažemo srećom, jer Korintijans je u crnoj seriji od čas sedam uzastopnih poraza u brazilskoj Seriji A pošto je redom padao pred Kruzeirom, Kruzeirom, Santosom, Šapekoenseom, Flamengom, Fluminenseom i Internasional. Jeste bio težak raspored, ali opet – svih sedam? Otud Timao prvi iznad crte za ispadanje, samo bod iznad Internasionala.