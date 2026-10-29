Spaleti na konopcima: Za godinu dana od dolaska, novog ugovora do ivice otkaza

Zanimljiv je taj obrt u Spaletijevoj karijeri: u petak će biti tačno godinu dana otkako je došao u Juventus, dočekan je kao spasilac, radio je dobro, pa je letos dobio novi ugovor do leta 2028. godine. I evo, nekoliko meseci kasnije je na ivici otkaza. Ukoliko za vikend izgubi kod kuće od Napolija, lako bi moglo da se dogodi da šef struke crno-belih ode na biro rada.

Kako pišu italijanski mediji, rezultati koje beleži Juventus pod Spaletijem su razočaravajući. Bodovno gledano, osvojio je manje od Tijaga Mote (1,78 prema 1,79), a tek nešto malo više od Igora Tudora (1,76). Prethodna dvojica trenera se zbog toga nisu dugo zadržala na klupi torinskog kluba, pa nema onda logike da podrška i poverenje u Spaletija traju beskrajno.

Dodatni problem je što i trener Juventusa priznaje da – ne zna šta će. Niti šta se dešava sa njegovim timom. Samo što nije počeo novembar, a on i dalje nema odgovore na neka pitanja. To se vidi i po tome što redovno menja formaciju, igra sa jednim, pa sa dvojicom špiceva, pa menja poslednju liniju, sastav i oblik, ali ne vredi...

“Teško je prihvatiti naš nivo trčanja i intenziteta u duelima, jer gubimo duele svuda: u napadu, odbrani, po celom terenu. Moramo da shvatimo šta se dešava i da podignemo nivo fizičke spreme, kao i želju za borbom”, kaže Spaleti.

Trener Juventusa je izrazio sumnju i u kvalitet pojedinih igrača.

“Nismo uložili dovoljno truda po celom terenu i moramo da vidimo da li ovi igrači uopšte imaju ono što nam treba. Moramo da otkrijemo šta je dovelo do ove situacije”, poručio je Lučano Spaleti.

A, u nedelju u Torino dolazi Napoli...