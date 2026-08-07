Barseloni od transfera 3.000.000 evra

Barselona je tokom leta doživela ne samo rekonstrukciju, već je potpuno nova ekipa sazidana od temelja, pa do vrha. Za koliko je sposobna, ne može ni da se nasluti, ali ono što je zanimljivo jeste da je katalonski gigant zaradio za košarku ozbiljan novac.

Kako javlja Mark Mundet, dvostruki prvak Evrope prihodovao je od obeštećenja sumu od 3.000.000 evra.