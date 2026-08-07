Barseloni od transfera 3.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 11:07
Tim iz Blaugrane naplatio odlaske Mozesa Rajta, Ćavija Paskvala, Toka Šengelije, Nikole Kusturice i Sajona Kejte
Barselona je tokom leta doživela ne samo rekonstrukciju, već je potpuno nova ekipa sazidana od temelja, pa do vrha. Za koliko je sposobna, ne može ni da se nasluti, ali ono što je zanimljivo jeste da je katalonski gigant zaradio za košarku ozbiljan novac.
Kako javlja Mark Mundet, dvostruki prvak Evrope prihodovao je od obeštećenja sumu od 3.000.000 evra.
Izabrane vesti
Do ove cifre je došlo tako što je Barselona za sve koji su otišli ovog leta iz kluba, a imali važeći ugovor, dobila određenu sumu. Jedini igrač za čiji se transfer nije zarađen ni cent jeste Huani Markos, dok su svi ostali doneli poboljšanje Barseloninih ne baš dobrih finansija.
Svi igrači koji su napustili klub (za koje je dobijeno obeštećenje) imali su važeće ugovore, pa je tako određeni iznos morao da se plate. Naravno, nisu sve cifre bile iste, zapravo se pojedinačni iznos ni ne zna, ali se na osnovu transfera zna koji su to igrači pomogli obnavljanju Barsine ekonomije. Pre svega, čudno je ono što se događalo sa Mozesom Rajtom. Amerikanac je javno rekao da će naredne sezone nositi dres tima iz Blaugrane, a onda se dogodio preokret. Odjednom se pojavila milanska Olimpija koja je bila spremna da plati izlaz iz ugovora jednom od najboljih centara u Evropi, pa je tako Rajt na kraju završio među Manekenima.
Novac u klupsku kasu slio se i od transfera Toka Šengelije (Dubai, 900.000 evra), Nikole Kusturice i Sajona Kejete (otišli na koledž), a zanimljiv je slučaj Ćavija Paskvala. Jedan od dvojice trenera koji je Barseloni doneo titulu šampiona Evrolige odlučio je da sam plati izlaznu klauzulu i preuzme Dubai. Naravno, novac nije dobijen za momke čiji je ugovor istekao, poput Tomasa Satoranskog, Jusufe Fala, Majlsa Norisa, Majlsa Kejla, Nikolasa Laprovitole, Vila Klajburna i Vilija Ernangomeza. Istina, u današnje vreme ove i nije neka cifra, međutim, ako se zna da fudbalski klub prema košarkaškoj sekciji ima maćehinski odnos, onda je svaki evro bitan.
Barselona se nada da će pod komandom Aleksandra Sekulića imati uspeha, kao i to da je prelazni rok u kojem su došli Olivije Enkamu, Džastin Robinson, Džoš Nibo, Umodža Gibson, Augustin Ubal, Stenli Umude, Aleksandar Balcerovski, Tajris Martin i Tosan Evbumvan. Barsa trenutno deluje kao najveća nepoznanica u Evroligi, ali barem je obezbedila kakav-takav finansijski mir.