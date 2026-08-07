Kako je mladi genije, savetnik premijera i predsednika Poljske, preporodio Belu zvezdu?
Vreme čitanja: 4min | pet. 07.08.26. | 11:10
Jaroslav Krolevski ključni čovek Visle iz Krakova, povratnika u Ekstraklasu. Na premijeri nove sezone protiv Katovica 31.344 gledalaca, a stadion će da bude pun i večeras (20.30) kada stiže imenjak iz Plocka
Posle četiri godine konačno ćemo ove sezone dvaput da gledamo gradski derbi u Poljskoj, sudar Visle i Krakovije. Posle kraha, patnje, finansijskih problema, tavorenja u drugoj ligi, ove sezone se četvrti najuspešniji klub u ovoj zemlji, a drugi po broju pobeda u istoriji, Visla, vratila tamo gde joj je i mesto – u Ekstraklasu.
Sa 13 titula samo su Legija iz Varšave (15) i Gornjik i Ruh Horžov (po 14) uspešniji od tima iz Krakova. Zlatne godine ovog kluba bile su početkom ovog milenijuma, kada je osvojeno osam kruna od 1999. Visla je imala i pet nacionalnih kupova, a u Evropi je najveći uspeh bio 1979. godine kada je stigla do četvrtfinala Lige šampiona, gde ju je zaustavio Malme.
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Pre nešto više od četiri godine, 15. maja 2022, Visla je ispala iz elitnog ranga posle poraza od Radomjaka. Četiri godine tavoranja, konsolidacije. U međuvremenu je osvojen i Kup Poljske pre dve godine, kao drugoligaš, posle pobede nad Pogonjom u produžecima sa 2:1. Agonija je okončana 8. maja ove godine trijumfom nad Hrobrijem iz Glogova sa 2:0 za veliko slavlje u gradu od oko 800.000 stanovnika koji je podeljen kao retko koji na Vislu i Krakoviju.
20.30: (1,90) Visla Krakov (3,50) Visla Plock (4,10)
Te četiri godine bile su najduže odsustvo Visle iz elitnog poljskog fudbala u 120 godina istorije kluba. Iako se to smatra jednim od najgorih, najmračnijih perioda tima iz Krakova, period u drugom rangu je poslužio Visli da se stabilizuje, organizacioni ojača. Ključni čovek Vislinog preporoda je mladi preduzetnik Jaroslav Krolevski koji ima samo 39 godina.
Ovaj genije, rođen 1986. godine, je preduzetnik, programer, sociolog i filantrop rodom iz Hančova iz južnog dela Poljske. On je direktor i osnivač softverske kompanije Synerise koja se bavi razvojem veštačke inteligencije. Većinski je akcionar kluba, a od ove godine obavlja i ulogu savetnika premijera i predsednika Poljske Donalda Tuska i Karola Navrockog. Diplomirao je na Univerzitetu u Krakovu, a već posle završetka školovanje je pre 14 godina uveo elektronsko poslovanje koje je Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Poljske prepoznalo kao najinovativnije u ovoj državi Evropske unije. Dobio je tada nagradu od 1.000.000 zlota, što je 230.000 evra.
Veza i ljubav sa fudbalom je nastala u mladosti. Bio je fudbaler četvrtoligaša Glinika Gorlice, a sarađivao je sa Rafaelom Vislockim, kasnijim predsednikom Visle Krakov. Pre sedam godina bio je inicijator spasavanja Visle od bankrota i tvorac emisije akcija tima iz Krakova putem kraudfandinga, pionir u poljskom sportu, tokom restrukturiranja i potrage za strateškim investitorom. Klub je tada bio procenjen na 74.400.000 zlota, što je oko 14.000.000 evra. Na prodaju je ponuđeno 40.000 akcija, svaka je bila vredna po 100 zlota (23 evra). U roku od 24 sata kupila ih je 9.125 investitora putem platforme za kraudfanding akcije, što je klubu donelo 4.000.000 zlota (oko 930.000 evra).
U martu 2019. godine je postao potpredsednik Nadzornog odbora Visle, gde je ostao do 2021. U julu 2020. postao je suvlasnik Visle zajedno sa fudbalerom Jakubom Blaščikovskim i Tomašom Jaždžinskim, predsednikom Gremi Medija grupe koja kontroliše nekoliko novinskih listova u Poljskoj. Njih trojica su u klubu odobrili prelazni kredit od 4.000.000 zlota, a svako je doneo po trećinu. Otplaćeni su dugovi kluba.
Od novembra 2022. Nadzorni odbor je imenovao Krolevskog za predsednika Upravnog odbora, a u mesec dana sam je ovaj biznismen preuzeo većinski udeo u klubu. Koristio je alate veštačke inteligencije da bi izabrao trenera Visle Alberta Rudea. Pre Visle je bio glavni sponzor lokalnog kluba Glinik Gorlice gde je nekada igrao. Podržao je i žensku ekipu Staškova Jelne. Potiče iz etničke grupe Lemko koja naseljava region koji se prostire u Ukrajini, Slovačkoj i Poljskoj.
Visla posle dva kola ima polovičan učinak. Na premijeri u Ekstraklasi, u povratničkoj utakmici protiv komšija iz Katovica, na tribinama je bilo 31.344 gledalaca, samo oko 2.000 manje od kapaciteta Synerise arene. Tim iz Krakova je dobio taj meč sa 2:1.
Na klupi sedi nekadašnji igrač ovog kluba Mariuš Jop koji je pet godina u klubu, prošao je sve funkcije od pomoćnika, do privremenog trenera, a od 2024. godine je na kormilu Bele zvezde. Na startu šampionata raspucan je španski napadač Đordi Sančez Ribas, strelac tri gola, jednog protiv Katovica i dva u porazu od Pjasta prošle nedelje (3:4).
Treće kolo Ekstraklase otvara se večeras (20.30) u Krakovu pred sigurno punim tribinama kada Visla dočekuje imenjaka iz Plocka.
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POLJSKA 1 – 3. KOLO
Petak
20.30: (1,90) Visla Krakov (3,50) Visla Plock (4,10)
Subota
14.45: (3,00) Radomjak (3,40) Gornjik (2,35)
17.30: (2,10) Pogon (3,50) Motor Lublin (3,40)
20.15: (2,85) Korona (3,25) Kjelce Legija (2,55)
Nedelja
14.45: (2,25) Šljonsk (3,35) Krakovija (3,25)
17.30: (1,60) Leh Poznanj (4,00) Pjast (5,70)
20.15: (2,35) Jagjelonija (3,35) Viđev Lođ (3,05)
***kvote su podložne promenama