Kako je mladi genije, savetnik premijera i predsednika Poljske, preporodio Belu zvezdu?

Pre nešto više od četiri godine, 15. maja 2022, Visla je ispala iz elitnog ranga posle poraza od Radomjaka. Četiri godine tavoranja, konsolidacije. U međuvremenu je osvojen i Kup Poljske pre dve godine, kao drugoligaš, posle pobede nad Pogonjom u produžecima sa 2:1. Agonija je okončana 8. maja ove godine trijumfom nad Hrobrijem iz Glogova sa 2:0 za veliko slavlje u gradu od oko 800.000 stanovnika koji je podeljen kao retko koji na Vislu i Krakoviju.

20.30: (1,90) Visla Krakov (3,50) Visla Plock (4,10)

Te četiri godine bile su najduže odsustvo Visle iz elitnog poljskog fudbala u 120 godina istorije kluba. Iako se to smatra jednim od najgorih, najmračnijih perioda tima iz Krakova, period u drugom rangu je poslužio Visli da se stabilizuje, organizacioni ojača. Ključni čovek Vislinog preporoda je mladi preduzetnik Jaroslav Krolevski koji ima samo 39 godina.

Jaroslav Krolevski (©Printscreen Youtube.com)

Ovaj genije, rođen 1986. godine, je preduzetnik, programer, sociolog i filantrop rodom iz Hančova iz južnog dela Poljske. On je direktor i osnivač softverske kompanije Synerise koja se bavi razvojem veštačke inteligencije. Većinski je akcionar kluba, a od ove godine obavlja i ulogu savetnika premijera i predsednika Poljske Donalda Tuska i Karola Navrockog. Diplomirao je na Univerzitetu u Krakovu, a već posle završetka školovanje je pre 14 godina uveo elektronsko poslovanje koje je Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Poljske prepoznalo kao najinovativnije u ovoj državi Evropske unije. Dobio je tada nagradu od 1.000.000 zlota, što je 230.000 evra.

Veza i ljubav sa fudbalom je nastala u mladosti. Bio je fudbaler četvrtoligaša Glinika Gorlice, a sarađivao je sa Rafaelom Vislockim, kasnijim predsednikom Visle Krakov. Pre sedam godina bio je inicijator spasavanja Visle od bankrota i tvorac emisije akcija tima iz Krakova putem kraudfandinga, pionir u poljskom sportu, tokom restrukturiranja i potrage za strateškim investitorom. Klub je tada bio procenjen na 74.400.000 zlota, što je oko 14.000.000 evra. Na prodaju je ponuđeno 40.000 akcija, svaka je bila vredna po 100 zlota (23 evra). U roku od 24 sata kupila ih je 9.125 investitora putem platforme za kraudfanding akcije, što je klubu donelo 4.000.000 zlota (oko 930.000 evra).