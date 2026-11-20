Oglasio se i Partizan Mozzart Bet pred duel sa Bešiktašom u 13. kolu Evrolige i potvrdio ranije navode da nema Lamara Stivensa, međutim otkrivenu su i nove loše vesti. Naime, trener Đoan Penjaroja neće moću da računa ni na Luku Vildozu.

Od ranije je bilo poznato da na parket neće istrčati Derek Vilis i Itan Tompson, koji se i dalje oporavljaju od povreda zadobijenih u prethodnom periodu. Međutim, spisak odsutnih dodatno je produžen neposredno pred samu utakmicu.