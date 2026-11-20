Novi problemi! Nema ni Vildoze
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Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 18:12
Partizan drastično oslabljen za Bešiktaš
Oglasio se i Partizan Mozzart Bet pred duel sa Bešiktašom u 13. kolu Evrolige i potvrdio ranije navode da nema Lamara Stivensa, međutim otkrivenu su i nove loše vesti. Naime, trener Đoan Penjaroja neće moću da računa ni na Luku Vildozu.
Od ranije je bilo poznato da na parket neće istrčati Derek Vilis i Itan Tompson, koji se i dalje oporavljaju od povreda zadobijenih u prethodnom periodu. Međutim, spisak odsutnih dodatno je produžen neposredno pred samu utakmicu.
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Zbog upornog problema sa skočnim zglobom, uprkos kojem je u poslednje vreme stiskao zube i nastupao na nekoliko mečeva, večerašnji susret moraće da preskoči Luka Vildoza. Pored argentinskog plejmejkera, van kombinacije za tim ostao je i Lamar Stivens, kojeg je od terena odvojilo istegnuće mišića lista.
Ipak, u moru loših vesti iz lekarske ordinacije stiglo je i jedno ohrabrenje za trenera i navijače — oporavak od povrede ramena uspešno je priveo kraju Kevarijus Hejs, pa se snažni centar vraća u sastav i biće na raspolaganju ekipi za večerašnji okršaj sa turskim predstavnikom.