Direktor Junajteda naširoko o svemu: Idemo u pravom smeru! Letošnja pojačanja unapredila ekipu
Vreme čitanja: 11min | pet. 20.11.26. | 17:50
Omar Berada govorio o ko zna kojoj po redu smeni trenera, transfer politici kluba, kritikama Lisandra Martineza na račun sportskog sektora, odlasku talentovanog Džej Džej Gabrijela u Real, ali i o mnogim drugim temama
Doveden na Old Traford da posle decenijskog rada u Mančester Sitiju ka uspehu povede i Mančester Junajted, no kako vreme prolazi sve se više čini da je Omar Berada zapravo bio Trojanski konj kojeg su sa Etihada poslali u komšiluk kako bi dokrajčili arhineprijatelja. Sve i da šaljive teorije koje navijači kreiraju na društvenim mrežama ostavimo po strani, ne možemo da ne konstatujemo kako se Berada tokom dosadašnjeg, dvoipogodišnjeg rada na Old Trafordu nije proslavio.
Štaviše, čini se da, kako vreme prolazi, trpi sve jače kritike. Kako i ne bi kad je pre dve sezone Mančester Junajted završio na petnaestom mestu, a trenutno zauzima osamnaesto. Istina, bio je i treći prošle sezone, ali ovako nagli usponi i padovi sve su samo ne primer stabilnosti za kakvom na Teatru snova vape. A ovih dana i nedelja posebno je turbulentno u crvenom delu Mančestera. Ne samo zbog ko zna koje po redu smene trenera u poslednjih nekoliko godina, činjenice da je prvi put posle četiri decenije u zoni ispadanja, već i zbog kritika koje sportski sektor kluba trpi od strane svojih igrača, ali i odlaska jednog od najtalentovanijih fudbalera akademije - Džej Džej Gabrijela.
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O tome, ali i o mnogim drugim temama, izvršio direktor engleskog velikana je govorio u opširnom intervjuu za Skaj Sports. Intervjuu koji je 'otvorio' tvrdnjom koju zbog svega što se dešava oko kluba mnogi neće shvatiti ozbiljno. Jer iako Mančester junajted proživljava jednu od najtežih kriza u modernoj istoriji, prvi operativac kluba Omar Berada ne gubi optimizam. Štaviše, uverava da klub ide u pravom smeru.
"Sto posto", uverava Berada na startu intervjua. "Znam da je to teško reći kada se nalazite na 18. mestu tabele. Jasno je - to nije dovoljno dobro, neprihvatljivo je, i upravo zato smo povukli potez koji smo povukli, kako bismo krenuli napred. Ali postavljamo temelje za održiv rast koji će nas dovesti u poziciju da budemo konkurentni u kontinuitetu. Temelji su tu. Uveren sam da idemo u pravom smeru."
Situacija na Teatru snova neodoljivo podseća na sezonu 2024/25, kada je uprava najpre ukazala poverenje Eriku ten Hagu uprkos pregovorima sa drugim trenerima, da bi ga smenila već na jesen i dovela Rubena Amorima. Serija loših rezultata ovog puta kulminirala je javnim nastupom Lisandra Martineza, koji je pred kamerama kritikovao tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa zbog loše odrađenog prelaznog roka. Na pitanje kako se nosi sa sve glasnijim kritikama navijača na račun rukovodstva, Berada otvoreno priznaje da pritisak nije mali.
"Teško je, neću da lažem. Ali da budemo načisto - nismo mi glavni akteri. Ovde se ne radi o pojedincima, već o klubu. Radi se o tome da učinimo sve što je u našoj moći da usrećimo navijače, a to znači popravljanje rezultata na terenu i stvaranje tima koji igra na svom maksimumu i na koji navijači mogu da budu ponosni. Ovakva pozicija prirodno nosi sa sobom kritike i stavlja nas pod veću lupu javnosti. Prihvatamo to - deo kritika je opravdan, dok deo ipak prelazi granicu. Mislim da živimo u svetu društvenih mreža gde ljudi vole da plasiraju negativne priče o klubu jer to donosi veću interakciju i stvara dodatnu buku i tenziju oko kluba. Ali mi to ostavljamo po strani."
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Česte promene na klupi postale su hronični problem kluba sa Old Traforda u post-Ferguson eri. Ni nova upravljačka struktura nije uspela da pronađe dugoročno rešenje, što i sam Berada vidi kao jasan pokazatelj lutanja u sportskom sektoru.
"Ako uzmete u obzir činjenicu da smo promenili tri stalna trenera za manje od tri sezone, jasno je da nismo postigli stabilnost kakvu želimo - to je sasvim sigurno. Postoje različite okolnosti zbog kojih nije išlo sa Erikom (Ten Hag, prim.aut), Rubenom (Amorim, prim.aut.), a sada i sa Majklom (Kerikom, prim.aut.). I mi stalno učimo. Uvek se trudimo da napredujemo i razumemo šta je zakazalo.“
Iako ne beži od sopstvenog dela krivice, izvršni direktor podseća da uprava ne izlazi na teren. Prema njegovim rečima, težina dresa dvadesetostrukog prvaka Engleske obavezuje sve u klupskoj hijerarhiji – od kancelarija, preko stručnog štaba, pa sve do samih fudbalera.
"Naša je odgovornost da vodimo klub. I da, treneri imaju veoma važnu ulogu. Igrači, naravno, moraju da pružaju partije na najvišem nivou u kontinuitetu, ko god da je trener. Deo su kluba u kojem nošenje dresa nosi ogromnu odgovornost. A ta odgovornost znači da morate davati maksimum svakog dana na treninzima i na utakmicama. Isto važi i za rukovodioce. Zato razumem frustraciju navijača. To je potpuno normalno. Moje obećanje je da ćemo učiniti sve što možemo da dovedemo sebe u poziciju da se redovno borimo za trofeje."
Navijači već godinama kao glavne krivce za sunovrat kluba označavaju porodicu Glejzer. U međuvremenu je dolazak ser Džima Retklifa i kompanije INEOS stvorio specifičan model dvojnog upravljanja, koji se navijačima ne dopada.
"Funkcioniše veoma dobro. Znam da se diže mnogo prašine i da ljudi u medijima traže određene priče, i to je u redu, to ide uz ovaj klub. Ali iz moje perspektive, ono što vidim jeste izuzetno posvećena i angažovana vlasnička struktura – obe vlasničke grupacije. Postoji stalni dijalog, ponekad razgovaramo na dnevnom nivou. Između njih vlada veoma dobra usaglašenost. Mislim da imaju veštine koje se međusobno dopunjuju, ako to mogu tako da kažem. Kod svih odluka koje su donete bili smo na istim talasnim dužinama, svi podržavamo jedni druge, a zajednička ambicija nam je da radimo ono što je ispravno za klub."
Posebnu pažnju izazvao je rastanak sa Majklom Kerikom, koji je pre samo nekoliko meseci bio heroj navijača nakon što je vratio klub u Ligu šampiona. Ipak, strmoglavi pad na startu nove sezone i ubedljiv poraz od Bornmuta kod kuće (0:3) krajem oktobra naterali su čelnike da tokom novembarske pauze povuku radikalan potez.
"Iskreno, bila je to veoma teška odluka, posebno imajući u vidu koliko svi u klubu vole i poštuju Majkla. Kada je preuzeo ekipu prošle sezone, igrali su veoma dobro pod njegovim vođstvom. Pružali su zaista kvalitetan fudbal i dobijali važne utakmice. Izborili smo plasman u Ligu šampiona i završili na trećem mestu. Tada smo smatrali da je zaslužio priliku da nastavi da vodi ekipu. Međutim, početak nove sezone bio je očigledno znatno teži nego što smo očekivali. Rezultati nisu bili dovoljno dobri. Mislim da smo pali u mnogim segmentima igre. Želeli smo da sebi damo vremena do novembarske reprezentativne pauze kako bismo detaljno sagledali šta se dešava sa ekipom i koje segmente treba popraviti. Na kraju smo doneli odluku da promenimo trenera. Nažalost, ponekad usred sezone to je jedina odluka koju možete da donesete kako biste izazvali reakciju i promenili dinamiku u ekipi. Zato smo morali da povučemo taj potez."
Spasilac je pronađen u liku Maurisija Poketina, od kojeg se očekuje da ugasi požar na Old Trafordu i vrati ekipu u gornji dom tabele. Iako je argentinski stručnjak tek preuzeo ekipu, Berada ističe da se njegov uticaj već oseća u trening centru i da klub konačno ima trenera sposobnog da se nosi sa ogromnim pritiskom.
"Poseduje ogromnu strast i energiju. To već vidimo u ova dva dana koliko je sa nama. Oseća se nova energija i polet u klubu, i to je doneo zajedno sa svojim stručnim štabom. Ima veoma jasnu filozofiju i identitet igre kakvu želi da vidi od ekipe. Mislim da dolazi u pravom trenutku i za njega i za nas, kako bi pomogao timu i poveo nas napred. Jednako je ambiciozan kao i mi, a to znači da želimo da osvajamo trofeje. Morate imati na umu da kada igrate za Mančester junajted, a rezultati ne idu po planu, pritisak i pažnja javnosti su ogromni. Sa svom tom bukom oko kluba i igrača ponekad je teško izaći na kraj. Zato mislim da u Maurisiju dovodimo nekoga ko ima taman pravu meru zrelosti i iskustva rada u velikim klubovima, nekoga ko ume da zaštiti igrače, pruži im podršku i omogući im da pokažu svoj pun potencijal."
Uprkos tome što Junajted ima jednu od najporoznijih odbrana u ligama petice, uprava je ovog leta potrošila preko 170.000.000 evra isključivo na - vezni red. Odnosno Karlosa Balebu, Jurija Tilemansa i Andreja Santosa. Navijači, sa njom i fudbalska javnost, oštro su kritikovali takvu transfer politiku, ali direktor kluba brani odluke sportskog sektora i tvrdi da je ekipa jača nego ranije.
"Sve to morate posmatrati u kontekstu poslednjih nekoliko godina. U leto 2025. mislim da je skauting i sportski sektor dobio brojne pohvale za četvoricu igrača koji su dovedeni. Oni su se odlično pokazali i pomogli ekipi da izbori plasman u Ligu šampiona. Kada pogledamo ovo leto, u prelazni rok smo ušli znajući šta treba da uradimo. Naravno, postojale su različite okolnosti na tržištu. Ovo je verovatno bilo leto, odnosno prelazni rok, sa najvećom inflacijom obeštećenja do sada. A mi smo javno i dosledno u poslednjih nekoliko godina govorili da moramo ostati disciplinovani. Moramo donositi prave odluke, dovoditi prave igrače po realnoj ceni i u pravom trenutku, u skladu sa potrebama tima. Kada sagledamo letnji prelazni rok 2026, znam da trpimo mnogo kritika zbog njega, ali smo mi zapravo zadovoljni igračima koje smo doveli."
Odlazak iskusnog Kazemira i teška povreda kolena Manuela Ugartea ostavili su ogromnu prazninu na sredini terena, gde je praktično jedina opcija ostao mladi Kobi Mejnu. Upravo zbog toga, Berada objašnjava da je rekonstrukcija veznog reda bila apsolutni prioritet ovog leta, uz povratak u tom trenutku preporođenog Markusa Rašforda sa pozajmice iz Barselone.
"Smatramo da su Karlos Baleba, Juri Tilemans, Andrej Santos i Karl Darlou – a ne zaboravimo i da nam se vratio Markus Rašford, koji je imao veoma dobru sezonu na pozajmici u Barseloni – petorica igrača koji su suštinski unapredili ekipu. Tačno je da smo ostali bez Kazemira, vrhunskog igrača koji je mnogo dao klubu. Takođe smo, nažalost, izgubili i Manuela Ugartea zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Zato je naš glavni fokus bio na jačanju veznog reda. Kada smo započeli prelazni rok, od klasičnih vezista praktično smo imali samo Kobija Mejnua. Želeli smo da pojačamo tu liniju tima i to smo i uradili."
Sa druge strane, poslednja linija tima ostala je gotovo nepromenjena u odnosu na period od pre pet godina, izuzev promocije mladog Ejdena Hevena. Iako se pominjao dolazak Njukaslovog levog beka Luisa Hola, klub je odustao od kupovine defanzivaca, što se zbog povreda Matijsa de Lihta i Luka Šoa pokazalo kao ogroman problem.
"Kada pogledate ostale delove terena, mnogo se priča o poslednjoj liniji… U prelazni rok smo ušli sa razmišljanjem da imamo širinu u kadru. Imamo devetoricu igrača koji mogu da pokriju pozicije u poslednjoj četvorci. Zato smo pre svega gledali da uložimo u vezni red, ali smo sve vreme pratili prilike na tržištu. Mislim da se u medijima naširoko pisalo o tome da smo razmatrali pojačanje na poziciji levog beka. Ono što nas je zadesilo u odbrani jesu povrede – oporavak Matijsa de Lihta traje duže nego što bismo želeli, a nažalost i Luk Šo je doživeo povredu mišića zbog koje je bio van terena pet ili šest nedelja. Dakle, da li smo mogli da dovedemo još jednog defanzivca kako bismo pojačali konkurenciju i kvalitet? Da, ali moramo pronaći prave igrače, i to po pravoj ceni. Nema nikakvog smisla da trošimo 40 ili 50 miliona funti na igrače za koje nismo ubeđeni da će doneti dodatni kvalitet ekipi. Suština je uvek u tome da budemo disciplinovani, prepoznamo prave prilike i dovedemo igrače koji će nas pogurati napred."
Finansijska disciplina koju uprava sada zagovara bila je posebno na ispitu kada ga je gradski rival Mančester siti pobedio u trci za Eliota Andersona i za 135.000.000 evra im preoteo igrača kojeg su dugo želeli. Berada pak poručuje da klub više neće ponavljati greške iz prošlosti i preplaćivati fudbalere čiji je kasniji odlazak gotovo nemoguće unovčiti.
"Kada govorim o disciplini, mislim na to da ne preplaćujemo igrače koji ne donose nužno potreban kvalitet ekipi. Jer kada dovedete igrača koji se ne snađe u Mančester junajtedu, postaje veoma teško da ga kasnije prodate ili da za njega dobijete obeštećenje koje želite. A to može da nas unazadi. Zato, kada pričam o disciplini, ne mislim na to da nećemo trošiti novac na vrhunske igrače. Imamo ambiciju da pobeđujemo, da osvojimo Premijer ligu, Ligu šampiona i domaće kupove. A za to su nam potrebni vrhunski fudbaleri. Kada nam se ukaže prava prilika, mi ćemo potrošiti novac. Ono što ne želimo jeste da trošimo samo reda radi."
Pored rezultatske krize, Poketina na Old Trafordu čeka i goruće pitanje statusa kapitena Bruna Fernandeša. Zvanično najbolji igrač Premijer lige za prošlu sezonu već je odbio dve ponude za produžetak ugovora koji mu ističe na kraju sezone, zbog čega postoji ozbiljna bojazan da bi mogao da napusti klub bez obeštećenja.
"Slušajte, već sam ranije rekao da imamo ogromno poštovanje prema Brunu. Veoma smo srećni što ga imamo za kapitena. Ono što je uradio za ovaj tim u poslednjih šest-sedam godina je zaista neverovatno. Prošle godine je osvojio, mislim, sva individualna priznanja koja se mogu osvojiti. Veoma smo ponosni što je naš kapiten. Tačno je da razgovaramo o njegovom novom ugovoru, ali više volim da to ostane privatno. Smatram da je to tema o kojoj treba razgovarati iza zatvorenih vrata, između njega i kluba."
Gorak ukus u ustima navijača i čelnika ostavio je i odlazak 16-godišnjeg vunderkinda Džej Džeja Gabrijela, koji je objavio da napušta akademiju usred interesovanja Real Madrida.
"Učinili smo sve. Apsolutno sve. Ne zaboravimo da je Džej-Džej veoma mlad momak oko kojeg se stvorila ogromna medijska pažnja. Naša glavna briga je njegova dobrobit. Sve pohvale idu omladinskoj školi i ljudima koji su ovde godinama i koji su mu pomogli u razvoju. I dalje smatramo da je ovo najbolje mesto za njega da nastavi karijeru i napreduje. Ovaj klub ima veoma bogatu istoriju i tradiciju razvoja mladih igrača i pružanja šanse, što ove sezone vidimo na primeru Šeja Lejsija. Naravno, Kobi Mejnu već nekoliko godina igra odlično za nas – ne plašimo se da mladim igračima damo priliku. Očigledno je da su on i njegova porodica doneli odluku da ode. Možemo samo da mu poželimo sve najbolje. Želimo igrače koji zaista žele da budu ovde, koji osećaju da je igranje za Mančester junajted privilegija", zaključio je Berada.