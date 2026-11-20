Štaviše, čini se da, kako vreme prolazi, trpi sve jače kritike. Kako i ne bi kad je pre dve sezone Mančester Junajted završio na petnaestom mestu, a trenutno zauzima osamnaesto. Istina, bio je i treći prošle sezone, ali ovako nagli usponi i padovi sve su samo ne primer stabilnosti za kakvom na Teatru snova vape. A ovih dana i nedelja posebno je turbulentno u crvenom delu Mančestera. Ne samo zbog ko zna koje po redu smene trenera u poslednjih nekoliko godina, činjenice da je prvi put posle četiri decenije u zoni ispadanja, već i zbog kritika koje sportski sektor kluba trpi od strane svojih igrača, ali i odlaska jednog od najtalentovanijih fudbalera akademije - Džej Džej Gabrijela .

Doveden na Old Traford da posle decenijskog rada u Mančester Sitiju ka uspehu povede i Mančester Junajted, no kako vreme prolazi sve se više čini da je Omar Berada zapravo bio Trojanski konj kojeg su sa Etihada poslali u komšiluk kako bi dokrajčili arhineprijatelja. Sve i da šaljive teorije koje navijači kreiraju na društvenim mrežama ostavimo po strani, ne možemo da ne konstatujemo kako se Berada tokom dosadašnjeg, dvoipogodišnjeg rada na Old Trafordu nije proslavio.

O tome, ali i o mnogim drugim temama, izvršio direktor engleskog velikana je govorio u opširnom intervjuu za Skaj Sports. Intervjuu koji je 'otvorio' tvrdnjom koju zbog svega što se dešava oko kluba mnogi neće shvatiti ozbiljno. Jer iako Mančester junajted proživljava jednu od najtežih kriza u modernoj istoriji, prvi operativac kluba Omar Berada ne gubi optimizam. Štaviše, uverava da klub ide u pravom smeru.

"Sto posto", uverava Berada na startu intervjua. "Znam da je to teško reći kada se nalazite na 18. mestu tabele. Jasno je - to nije dovoljno dobro, neprihvatljivo je, i upravo zato smo povukli potez koji smo povukli, kako bismo krenuli napred. Ali postavljamo temelje za održiv rast koji će nas dovesti u poziciju da budemo konkurentni u kontinuitetu. Temelji su tu. Uveren sam da idemo u pravom smeru."

Situacija na Teatru snova neodoljivo podseća na sezonu 2024/25, kada je uprava najpre ukazala poverenje Eriku ten Hagu uprkos pregovorima sa drugim trenerima, da bi ga smenila već na jesen i dovela Rubena Amorima. Serija loših rezultata ovog puta kulminirala je javnim nastupom Lisandra Martineza, koji je pred kamerama kritikovao tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa zbog loše odrađenog prelaznog roka. Na pitanje kako se nosi sa sve glasnijim kritikama navijača na račun rukovodstva, Berada otvoreno priznaje da pritisak nije mali.

"Teško je, neću da lažem. Ali da budemo načisto - nismo mi glavni akteri. Ovde se ne radi o pojedincima, već o klubu. Radi se o tome da učinimo sve što je u našoj moći da usrećimo navijače, a to znači popravljanje rezultata na terenu i stvaranje tima koji igra na svom maksimumu i na koji navijači mogu da budu ponosni. Ovakva pozicija prirodno nosi sa sobom kritike i stavlja nas pod veću lupu javnosti. Prihvatamo to - deo kritika je opravdan, dok deo ipak prelazi granicu. Mislim da živimo u svetu društvenih mreža gde ljudi vole da plasiraju negativne priče o klubu jer to donosi veću interakciju i stvara dodatnu buku i tenziju oko kluba. Ali mi to ostavljamo po strani." 🍂🍂🍂🍂🍂 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao 🍂🍂🍂🍂🍂 Česte promene na klupi postale su hronični problem kluba sa Old Traforda u post-Ferguson eri. Ni nova upravljačka struktura nije uspela da pronađe dugoročno rešenje, što i sam Berada vidi kao jasan pokazatelj lutanja u sportskom sektoru.

"Ako uzmete u obzir činjenicu da smo promenili tri stalna trenera za manje od tri sezone, jasno je da nismo postigli stabilnost kakvu želimo - to je sasvim sigurno. Postoje različite okolnosti zbog kojih nije išlo sa Erikom (Ten Hag, prim.aut), Rubenom (Amorim, prim.aut.), a sada i sa Majklom (Kerikom, prim.aut.). I mi stalno učimo. Uvek se trudimo da napredujemo i razumemo šta je zakazalo.“

Iako ne beži od sopstvenog dela krivice, izvršni direktor podseća da uprava ne izlazi na teren. Prema njegovim rečima, težina dresa dvadesetostrukog prvaka Engleske obavezuje sve u klupskoj hijerarhiji – od kancelarija, preko stručnog štaba, pa sve do samih fudbalera.

"Naša je odgovornost da vodimo klub. I da, treneri imaju veoma važnu ulogu. Igrači, naravno, moraju da pružaju partije na najvišem nivou u kontinuitetu, ko god da je trener. Deo su kluba u kojem nošenje dresa nosi ogromnu odgovornost. A ta odgovornost znači da morate davati maksimum svakog dana na treninzima i na utakmicama. Isto važi i za rukovodioce. Zato razumem frustraciju navijača. To je potpuno normalno. Moje obećanje je da ćemo učiniti sve što možemo da dovedemo sebe u poziciju da se redovno borimo za trofeje." Navijači već godinama kao glavne krivce za sunovrat kluba označavaju porodicu Glejzer. U međuvremenu je dolazak ser Džima Retklifa i kompanije INEOS stvorio specifičan model dvojnog upravljanja, koji se navijačima ne dopada.

"Funkcioniše veoma dobro. Znam da se diže mnogo prašine i da ljudi u medijima traže određene priče, i to je u redu, to ide uz ovaj klub. Ali iz moje perspektive, ono što vidim jeste izuzetno posvećena i angažovana vlasnička struktura – obe vlasničke grupacije. Postoji stalni dijalog, ponekad razgovaramo na dnevnom nivou. Između njih vlada veoma dobra usaglašenost. Mislim da imaju veštine koje se međusobno dopunjuju, ako to mogu tako da kažem. Kod svih odluka koje su donete bili smo na istim talasnim dužinama, svi podržavamo jedni druge, a zajednička ambicija nam je da radimo ono što je ispravno za klub." Džim Retklif (©Reuters) Posebnu pažnju izazvao je rastanak sa Majklom Kerikom, koji je pre samo nekoliko meseci bio heroj navijača nakon što je vratio klub u Ligu šampiona. Ipak, strmoglavi pad na startu nove sezone i ubedljiv poraz od Bornmuta kod kuće (0:3) krajem oktobra naterali su čelnike da tokom novembarske pauze povuku radikalan potez.

"Iskreno, bila je to veoma teška odluka, posebno imajući u vidu koliko svi u klubu vole i poštuju Majkla. Kada je preuzeo ekipu prošle sezone, igrali su veoma dobro pod njegovim vođstvom. Pružali su zaista kvalitetan fudbal i dobijali važne utakmice. Izborili smo plasman u Ligu šampiona i završili na trećem mestu. Tada smo smatrali da je zaslužio priliku da nastavi da vodi ekipu. Međutim, početak nove sezone bio je očigledno znatno teži nego što smo očekivali. Rezultati nisu bili dovoljno dobri. Mislim da smo pali u mnogim segmentima igre. Želeli smo da sebi damo vremena do novembarske reprezentativne pauze kako bismo detaljno sagledali šta se dešava sa ekipom i koje segmente treba popraviti. Na kraju smo doneli odluku da promenimo trenera. Nažalost, ponekad usred sezone to je jedina odluka koju možete da donesete kako biste izazvali reakciju i promenili dinamiku u ekipi. Zato smo morali da povučemo taj potez." Spasilac je pronađen u liku Maurisija Poketina, od kojeg se očekuje da ugasi požar na Old Trafordu i vrati ekipu u gornji dom tabele. Iako je argentinski stručnjak tek preuzeo ekipu, Berada ističe da se njegov uticaj već oseća u trening centru i da klub konačno ima trenera sposobnog da se nosi sa ogromnim pritiskom.

"Poseduje ogromnu strast i energiju. To već vidimo u ova dva dana koliko je sa nama. Oseća se nova energija i polet u klubu, i to je doneo zajedno sa svojim stručnim štabom. Ima veoma jasnu filozofiju i identitet igre kakvu želi da vidi od ekipe. Mislim da dolazi u pravom trenutku i za njega i za nas, kako bi pomogao timu i poveo nas napred. Jednako je ambiciozan kao i mi, a to znači da želimo da osvajamo trofeje. Morate imati na umu da kada igrate za Mančester junajted, a rezultati ne idu po planu, pritisak i pažnja javnosti su ogromni. Sa svom tom bukom oko kluba i igrača ponekad je teško izaći na kraj. Zato mislim da u Maurisiju dovodimo nekoga ko ima taman pravu meru zrelosti i iskustva rada u velikim klubovima, nekoga ko ume da zaštiti igrače, pruži im podršku i omogući im da pokažu svoj pun potencijal."