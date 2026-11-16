Marselinjo u Evroligi u petoj deceniji, Igokea jednog Pjera zamenila drugim

Vremešni Brazilac iza sebe ima više nego bogato iskustvo, dok se u Evroligu vraća posle sedam godina pauze, kada je u elitnom takmičenju nosio dres Baskonije. Izuzev tima iz Vitorije, Uertas je u Evroligi branio boje Huventuda i Barselone, dok je po odlasku iz Baskonije bio deo Tenerifa sa kojima je osvojio FIBA Ligu šampiona, dva Internacionalna kupa i prigrabio mnogo individualnih priznanja. Ono što je zanimljivo jeste da će Uertas i Paskval ponovo sarađivati zajedno, baš kao za vreme njihovog zajedničkog boravka u timu iz Blaugrane.

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Iako je već u izvesnim godinama, poznato je koliko brazilski organizator igre vodi računa o svom telu, a brojke iz nekih ranijih sezona pokazuju da je u stanju da odigra vrhunske partije. Ove sezone u Endesa ligi bio je na prosečnom učinku od 15,1 poena, 1,1 skoka i 3,9 asistencije i nema dileme da će biti pojačanje za spoljašnju liniju Dubaija.

Ono što je zanimljivo jeste da je Marselinjo postao drugi najstariji igrač u istoriji Evrolige. Na prvom mestu je Den Gej koji je sa 45 godina i šest meseci branio boje bolonjskog Fortiduda, dok je legenda Reala Felipe Rejes na trećem sa 41 godinom i mesec dana.