Marselinjo u Evroligi u petoj deceniji, Igokea jednog Pjera zamenila drugim
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 10:34
Stigla pojačanje u Emirate i Laktaše
Najavljeno je još pre nekog vremena da će Marselinjo Uerts zadužiti opremu Dubaija, a ova saradnja je sada i ozvaničena.
Brazilski veteran, čovek koji je debelo u petoj deceniji života (ima 43 godine) stavio je paraf na saradnju sa timom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako se stavio na raspolaganje Ćaviju Paskvalu do kraja sezone.
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Vremešni Brazilac iza sebe ima više nego bogato iskustvo, dok se u Evroligu vraća posle sedam godina pauze, kada je u elitnom takmičenju nosio dres Baskonije. Izuzev tima iz Vitorije, Uertas je u Evroligi branio boje Huventuda i Barselone, dok je po odlasku iz Baskonije bio deo Tenerifa sa kojima je osvojio FIBA Ligu šampiona, dva Internacionalna kupa i prigrabio mnogo individualnih priznanja. Ono što je zanimljivo jeste da će Uertas i Paskval ponovo sarađivati zajedno, baš kao za vreme njihovog zajedničkog boravka u timu iz Blaugrane.
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Iako je već u izvesnim godinama, poznato je koliko brazilski organizator igre vodi računa o svom telu, a brojke iz nekih ranijih sezona pokazuju da je u stanju da odigra vrhunske partije. Ove sezone u Endesa ligi bio je na prosečnom učinku od 15,1 poena, 1,1 skoka i 3,9 asistencije i nema dileme da će biti pojačanje za spoljašnju liniju Dubaija.
Ono što je zanimljivo jeste da je Marselinjo postao drugi najstariji igrač u istoriji Evrolige. Na prvom mestu je Den Gej koji je sa 45 godina i šest meseci branio boje bolonjskog Fortiduda, dok je legenda Reala Felipe Rejes na trećem sa 41 godinom i mesec dana.
Još jedan tim iz ABA lige danas je promovisao pojačanje, a reč je o Igokei.
Klub iz Laktaša nedavno je ostao bez Nejta Pjer Luisa koji je karijeru nastavio u Zenitu, a na njegovo mesto došao je novi Pjer, odnosno momak pod imenom Džejden Pjer.
Reč je o igraču koji u regionalni karavan dolazi direktno sa koledža, gde je branio boje TCU i bio član prve petorke. Može da pokriva pozicije jedan i dva, a u prošloj takmičarskoj godini beležio je brojke od 10,1 poena, 2,1 skoka, 2,8 asistencija i ukradenom loptom.