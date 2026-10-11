Kosta veruje u Lazara: Ogroman talenat, lepo ga je gledati, ali mora i defanzivu

Baš u njemu bi Jovanović trebalo da ima primer šta se danas traži u vrhunskom fudbalu. Mladi Srbin je češće u fokusu javnosti bio zbog nestašluka van terena nego zbog igranja na njemu. Poslednji incident je napravio nedavno kada je zbog nediscipline izbačen iz mlade reprezentacije Srbije. Ali, makar je dobio više vremena da se nametne Runjaiću s obzirom na to da od dolaska u Udine još nije debitovao u Seriji A. To bi sutra veče moglo da se desi na Udinezeovom gostovanju Torinu.

"Jovanović ide sa nama u Torino, dobro je trenirao i bilo je pozitivno što smo ga imali tokom većeg dela pauze. Reč je o klasnom igraču, brzom, tehnički potkovanom, koji uvek ide ‘jedan na jedan’ na čoveka. Potrebni su nam takvi profili fudbalera. Biće nam važan u različitim fazama sezone. Protiv Kaljarija bi nam, na primer, bio od velike koristi", kaže Runjaić.

Runjaić je zadovoljan onim što vidi od Jovanovića.

“Na treninzima pokazuje kvalitete, mora da unapredi igru u odbrani, ali je igrač kojeg je lepo gledati i veoma je opasan sa svojom levicom. Ako se ukaže prilika, mogao bi da zaigra već sutra, ali, kao i sa Mateom Palmom, ići ćemo postepeno jer ne želim da mu pravim pritisak. Potrebno mu je vreme da sazri. Doveli smo ga jer je ogroman talenat, a sada moramo da ga oblikujemo na najbolji način. Kroz rad će mnogo napredovati i moći će da pravi razliku”, rekao je Runjaić.