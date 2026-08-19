Kostić i Trifunović ne igraju protiv Hetafea, Miladinović i Čumić u kombinaciji
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 08:24
Promene na spisku Partizanovih putnika pred još jedno evropsko gostovanje
Brojčano stanje skoro isto, kadrovsko znatno različito. Dvojica fudbalera Partizana ispala su iz konkurencije za gostovanje Hetafeu, ali je stručni štab ekspresno dobio zamene. Nemanja Trifunović i Bogdan Kostić neće biti u avionu koji će ekspediciju crno-belih prebaciti za Španiju, gde je u četvrtak očekuje prvi susret poslednjeg kvalifikacionog kola za plasman u Ligu konferencije. S druge strane, u kombinaciji za tim našla su se poslednja dva pojačanja – Igor Miladinović i Nikola Čumić.
Trifunovića i Kostića su iz sastava izbacile povrede. Ne toliko teške, ali dovoljno bolne i opterećujuće da moraju da propuste meč u predgrađu Madrida. Trifunović je dobio neugodan udarac još tokom prvog poluvremena revanša sa Tobolom u Kostanaju, zbog čega nije igrao ni prvenstveni okršaj sa Radničkim. Baš na toj utakmici povredio se Bogdan Kostić – verovatno u situaciji kada je nad njim preoštro startovao štoper Kragujevčana Hasan Hilu – pa se nije ni vraćao na teren u drugom poluvremenu.
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Posmatrano po pozicijama, Partizan ne bi trebalo da bude previše uskraćen na „Koliseumu“. Klub je u međuvremenu uspeo da angažuje Igora Miladinovića, koji se odlično snalazi na mestu ofanzivnog veznog (u poslednje vreme taj deo terena pokrivao upravo Kostić), dok je u utorak zaključen posao i sa Nikolom Čumićem, čime su znatno proširene opcije na krilnim pozicijama.
Obojica su licencirani za dvomeč sa Hetafeom, ali ostaje pitanje u kakvom se fizičkom stanju nalaze, imajući u vidu činjenicu da dugo nisu igrali takmičarski fudbal i da imaju tek jedan, odnosno dva odrađena treninga u novoj sredini. A opet, možda upravo na svežinu i motiv budu faktor iznenađenja Beograđana u Španiji.
U odnosu na dvomeč sa Tobolom, Partizan sada računa i na Idrisua Babu. Vezista iz Gane je takođe dodat na UEFA listu, pa će sa njim u timu Parni valjak probati da ostvari što je moguće bolji rezultat pred revanš u Humskoj – za koji je već prodato oko 15.000 ulaznica!
Crno-beli će u sredu uveče odraditi zvanični trening na stadionu Hetafea, a prethodno će se na konferenciji za medije javnosti obratiti trener Saša Ilić. Prvi okršaj sa predstavnikom La Lige zakazan je za četvrtak od 21 čas, uz prenos na TV Arena Premium 2.