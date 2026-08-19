Kostić i Trifunović ne igraju protiv Hetafea, Miladinović i Čumić u kombinaciji

Posmatrano po pozicijama, Partizan ne bi trebalo da bude previše uskraćen na „Koliseumu“. Klub je u međuvremenu uspeo da angažuje Igora Miladinovića, koji se odlično snalazi na mestu ofanzivnog veznog (u poslednje vreme taj deo terena pokrivao upravo Kostić), dok je u utorak zaključen posao i sa Nikolom Čumićem, čime su znatno proširene opcije na krilnim pozicijama.

Obojica su licencirani za dvomeč sa Hetafeom, ali ostaje pitanje u kakvom se fizičkom stanju nalaze, imajući u vidu činjenicu da dugo nisu igrali takmičarski fudbal i da imaju tek jedan, odnosno dva odrađena treninga u novoj sredini. A opet, možda upravo na svežinu i motiv budu faktor iznenađenja Beograđana u Španiji.

U odnosu na dvomeč sa Tobolom, Partizan sada računa i na Idrisua Babu. Vezista iz Gane je takođe dodat na UEFA listu, pa će sa njim u timu Parni valjak probati da ostvari što je moguće bolji rezultat pred revanš u Humskoj – za koji je već prodato oko 15.000 ulaznica!

Crno-beli će u sredu uveče odraditi zvanični trening na stadionu Hetafea, a prethodno će se na konferenciji za medije javnosti obratiti trener Saša Ilić. Prvi okršaj sa predstavnikom La Lige zakazan je za četvrtak od 21 čas, uz prenos na TV Arena Premium 2.