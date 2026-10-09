Kostić još traži minute na Filips stadionu, Van Bomel nova zlatna koka PSV-a
Vreme čitanja: 3min | pet. 09.10.26. | 11:23
Srpski reprezentativac nije se još izborio kod Petera Boša u Ajndovenu pred nastavak Eredivizije i dolazak Herenvena (20.00) u prvom meču osmog kola
PSV ostaje i dalje prvi favorit za četvrtu vezanu titulu u Holandiji iako je posle sedam kola Eredivizije tek na trećem mestu. Neočekivani lider je AZ Alkmar, Fajenord i pored odlaska najboljih igrača je u vrhu, bude se i Tvente i Ajaks...
Prošle sezone je tim Petera Boša imao rekordnih 19 bodova više u odnosu na najbližeg pratioca Fajenord, ali sada se očekuje nešto neizvesnija borba. Eredivizija se nastavlja duelom na Filips stadionu gde šampionu PSV večeras (20.00) dolazi Herenven u prvom meču osmog kola.
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Filip Kostić je u smiraj letnjeg prelaznog roka pomalo neočekivano stigao u tabor nekadašnjeg šampiona Evrope. Kao slobodan igrač se vratio u zemlju gde je počeo inostranu karijeru u dresu Groningena. Posle toga je boravio u Nemačkoj, a poslednje četiri godine u Juventusu, uz sezonu na pozajmici u Fenerbahčeu.
20.00: (1,27) PSV (6,50) Herenven (9,00)
Zasad, Kragujevčanin se još traži u novom klubu. Igrao je samo dva meča u Erediviziji, odnosno 32 minuta je proveo na terenu. Na poslednja dva duela u Erediviziji nije ulazio u igru. Jedini start bio mu je u Ligi šampiona, kada je odigrao 68 minuta protiv Šahtjora (1:1).
Gus Til je u najboljoj formi u taboru šampiona Holandije. Dao je dva gola u Enshedeu. Za PSV je poznato da u svakom prelaznom roku proda u najveće klubove Evrope nekog kapitalca. Sledeći bi mogao da bude Ruben van Bomel. Sin nekadašnjeg asa Filipsovaca Marka, sada selektora Belgije, na meti je Rome.
Italijanski mediji pišu da je prvi pik Vučice Brazilac Endrik iz Reala, a ako to u januaru ne budu realizovali, okrenuće se reprezentativcu Holandije koji je prethodne nedelje imao debi za Lale. Njemu ugovor traje do juna 2030. godine. Tržišna vrednost mu je 18.000.000 evra, ali nema sumnje da će PSV tražiti bar tri puta više. Krilni napadač je dao dva gola i imao isto toliko asistencija u sedam utakmica za PSV u Erediviziji. Za reprezentaciju je igrao sve četiri utakmice u Ligi nacija, a ima asistenciju u meču protiv Nemačke (1:1) na startu ovog takmičenja. Samo je protiv Srbije na Marakani bio starter kod Ćavija Ernandeza, novog selektora Oranja.
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Boš ima i dalje veliki broj povreda. Van stroja je i dalje vezista Shouten, kao i napadači Plea i Pepi, zatim Sidilja, Ouasa, Nagolo, Lamers i Getruida. PSV će hteti da se iskupi za iznenađujući poraz u Enshedeu od Tventea (2:3) pred reprezentativnu pauzu. Herenven je tek deseti. Poslednje četiri utakmice je PSV pobedio današnjeg rivala. U poslednjem odmeravanju snaga u Ajndhovenu bilo je 3:1 za šampiona Holandije krajem februara ove godine.
EREDIVIZIJA – 8. KOLO
Petak
20.00: (1,27) PSV (6,50) Herenven (9,00)
Subota
16.30: (1,80) Go Ahed Igls (3,80) Sparta Roterdam (4,30)
18.45: (1,85) Fajenord (3,70) AZ Alkmar (4,10)
20.00: (6,75) Fortuna Sitard (4,60) Tvente (1,45)
21.00: (1,30) Ajaks (5,90) NEC Najmehen (9,00)
Nedelja
12.30: (1,50) Utreht (4,40) Vilem drugi (6,50)
14.30: (2,05) Telstar (3,60) ADO Den Hag (3,50)
14.30: (2,00) Zvole (3,60) Kambur (3,60)
16.45: (2,55) Ekscelzior (3,40) Groningen (2,70)
***kvote su podložne promenama