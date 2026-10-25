Filip Barna gledao ples Kamerona Pejna; Šaras veruje u zemljaka

Ono što je najvažnije za litvanskog stručnjaka jeste da je mogao da raspodeli minutažu, odmori nekolicinu igrača (Nikolo Meli, Vil Klajburn i Vejd Boldvin), dok je u prvom planu bio njegov zemljak Ignas Sargiunas.

Nekadašnji član Ritasa predvodio je Fenerbahče do treće pobede u sezoni, kada je reč o utakmicama turskog šampionata, a meč je završio sa 22 poena i to uz šut iz igre 7/9. Litvanac je imao podršku u Tejlenu Hortonu Takeru koji je brojao do 14 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, dok je Trent Forest imao 10 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Gosti su već posle uvodnog kvartala imali gotovo dvocifrenu razliku, dok se na poluvreme otišlo sa plus 13 u korist Fenera. Šampion je zaigrao još čvršće u trećoj četvrtini i tada otklonio sve dileme oko pitanja pobednika ako se ono uopšte postavljalo.

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Uspešna je bio i Anadolu Efes. Četa Pabla Lasa bila je bolja od Korfeza, čije boje brani Filip Barna - 93:77.

Nije ovo bilo popodne u kojem je blistao srpski reprezentativac. Subotičanin je postigao osam poena, uz tri skoka i dve asistencije, ali uz šut iz igre 3/10. Što se tiče Efesa, sjajan je bio Kameron Pejn. Nekadašnji član Partizan Mozzart Beta predvodio je Pivare do trijumfa kako sa poenterskim, tako i sa razigravačkim učinkom. Amerikanac je rivalu ubacio 17 poena, dok je upisao šest asistencija.

Baš kao i kod Fenerbahčea i ovde je brzo postalo jasno da protivnik nema šta da traži u okršaju sa evroligaškom ekipom. Efes je rano preuzeo inicijativu i posle prvih 10 minuta vodio sa isto toliko poena razlike. Na poluvreme se otišlo sa plus 17 u korist tima iz Istanbula, ali su gosti odigrali znatno bolju treću četvrtinu. Korfez je nošen Džonatanom Dejvisom uspeo da se izbori za minus pred pred završni kvartal u kojem je Efes ponovo dodao gas i na kraju rutinski slavio.