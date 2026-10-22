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KRAJ: Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2
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čet. 22.10.26. | 17:18
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UEFA LIGA KONFERENCIJE
CRVENA ZVEZDA – KOPENHAGEN 2:2 (2:1)
/Elšnik 34, Kostov 41 - Gaštarov 29 ag, Karizo 70/
Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.
Sudija: Radu Petresku (Rumunija).
Žuti kartoni: Nakajama, Krunić (Crvena zvezda), Suzuki, Nemet (Kopenhagen).
Crveni karton: Gudelj u 90+3. minutu.
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel (od 62. Čam), Ristić - Kostov (od 84. Loizu), Lučić (od 84. Abu Fani) - Dijeng.
KOPENHAGEN (3-4-3): Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki (od 46. Dadason) - Ueskas (od 62. Lopez), Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo (od 80. Eliunusi), Robert (od 62. Madsen), Kornelius (od 46. Markgraf).
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