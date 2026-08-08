(Starsport)
KRAJ: Crvena zvezda – Novi Pazar 2:0
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sub. 08.08.26. | 21:58
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MOZZART BET SUPERLIGA, 4. KOLO:
CRVENA ZVEZDA – NOVI PAZAR 2:0 (1:0)
/Katai 45+3, Enem 58/
Stadion: Rajko Mitić
Kapacitet: 53.000
Sudija: Predrag Janjuš
CRVENA ZVEZDA: Radanović – Seol, Veljković, Gudelj, Tiknizjan – Čam (od 64. Kostov), Elšnik, Ivanić (od 73. Abu Fani) – Loizu (od 64. Mateus), Enem (od 88. Eraković), Katai (od 73. Bukari).
NOVI PAZAR: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Dadić – Gadio (od 76. Petrović), Davidović, Dauda (od 67. Robert), Sadi (od 76. Janković), Dikson (od 83. Skrobonja) - Kocebu (od 83. Adžić).
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