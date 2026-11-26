(@Reuters)
KRAJ: Gent – Crvena zvezda 1:1
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čet. 26.11.26. | 19:51
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UEFA LIGA KONFERENCIJE
GENT – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:0)
/Tiago Arauho 26 - Gaštarov 85/
KAA Gent Arena
Kapacitet: 20.185.
Sudija: Mateo Marčenaro (Italija).
Žuti kartoni: Van der Hejden (Gent), Krunić, Gaštarov, Gudelj (Crvena zvezda).
GENT (4-3-3): Rof - Volkert, Paskotši, Van der Hejden, Tiago Arauho (od 87. De Mejer) - Samoa (od 60. Gor), Lopes, Delorž - Kadri (od 72. Omgba), Vergara (od 87. Sise), Sonko (od 87. Dialo).
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Badžo (od 64. Ristić, od 88. Veljković), Krunić, Handel, Abu Fani - Kostov (od 64. Bukari), Lučić (od 77. Arnautović), Ivanić (od 88. Kim).
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