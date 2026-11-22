(Starsport)
KRAJ: IMT – Partizan 2:1
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ned. 22.11.26. | 13:44
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 16. KOLO
IMT - PARTIZAN 2:1 (1:0)
/Agahova 12, Kamano 69 - Čumić 58/
Loznica
Stadion Lagator
Sudija: Milan Mitić
IMT (4-5-1): Čančarević – Kasas, Sedlar, Sisako, Martos – Kiankuaulua (od 90. Delmas), Novičić, Tiendrebeogo (od 46. Akrofi), Mitić (od 59. Kamano), Glišić (od 59. Jović) – Agahova (od 59. Keita).
PARTIZAN (4-5-1): Milošević – Samson (od 46. Đurđević), Lima, Milovanović, Jurčević – Aleksić (od 46. Sek), Baba – Čumić (od 84. Alilović), Miladinović, Zubairu (od 72. Kostić) – Že (od 72. Kojzek).
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