(©Starsport)
KRAJ: Partizan Mozzart Bet – Dubai 78:76
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ned. 22.11.26. | 19:08
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ABA LIGA – 8. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET – DUBAI 78:76
/15:18, 23:20, 24:21, 16:17/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Nasrola, Atomuleze, Danilović
PARTIZAN MOZZART BET: Olmen, Džons, Nakić, Frenks, Tanasković, Rivs, Lakić, Džekiri, Silva, Vilis, Pajola, Lovernj.
DUBAI: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Minc, Uertas, Kabengele, Diakite, Šengelija, Rajt, Petrušev, Vokap.
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