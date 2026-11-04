Kraj jedne fudbalske bajke: Povlači se najdugovečniji trener u evropskom klubu

Frank Šmit je raritet u toj priči. I Šmit i Hajdenhajm. Zajedno su skoro 20 godina i prošli su sve i svašta. Ovaj nemački klub je počeo svoj život 2007. godine razdvajanjem jednog kluba u dva. Samo nekoliko meseci posle toga Šmid je seo na klupu, kao novi, drugi trener u istoriji. I ostao je do dana današnjeg!

I u knjigama starostavnim stoji da je Frank Šmit najdugovečniji trener u jednom klubu u Evropi u ovom momentu! Ne računajući baš neke zonske lige, već profesionalne rangove. Njegova era u Hajdenhajmu traje 19 godina i 47 dana. Iza njega je Gurban Gurbanov, tvorac čuda azerbejdžanskog Karabaga, a na trećem mestu je Dijego Simeone u madridskom Atletiku.

Šmitov rekord će se produžiti do kraja sezone. I onda će se povući. I to je Hajdenhajm zvanično objavio na svojim internet prezentacijama.

„Sa čelnicima kluba sam dugo o ovome pričao prethodnih meseci. Impresivno je koliko su se trudili da me ubede da produžim ugovor. Prethodnih nedelja sam zaključio da je vreme da odlučim. Posle skoro 20 godina treniranja Hajdenhajma samo mi je potreban odmor narednog leta. Koliko će taj odmor trajati i šta će se u mom životu dogoditi posle 1. jula, o tome ne razmišljam“, rekao je Frank Šmit za sajt Hajdenhajma.

Vremema za podvlačenja crte će biti, ali već sada se može reći – kakva je to vožnja bila! Šmit i Hajdenhajm su krenuli zajedno iz četvrte lige i stigli do Bundeslige i evropske scene! Nisu se dugo u eliti zadržali, ispali su prošle sezone, što nimalo ne umanjuje lepotu neverovatnog puta koji su zajedno prešli. Posle skoro 20 godina...