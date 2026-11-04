KRAJ - LIGA ŠAMPIONA
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sre. 04.11.26. | 20:27
Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO
AEK - Real Madrid 2:3 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32. Embape 78, Valverde 90+2/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Žake 29ag, Braun 73, Murići 79 - Njoni 25, Isak 69/
Borusija Dortmund - Betis 2:1 (0:0)
/Silva 49, Karecas 72 - Ruibal 67/
Porto - Napoli 4:1 (1:1)
/Bednarek 11, Veiga 71, Kivior 80, Samu 89 - Mektominej 43/
Lans - Komo 1:9 (0:3)
/Agilar 65 - Duvikas 7, 32, Duvikas 56, Paz 40, Da Kunja 47, Kempf 53, Liberali 62, Baturina 69, Papaćolo 90+2/
PSV - Klub Briž 1:2 (0:1)
/Sano 54 - Tresoldi 25, Forbs 65/
Lajpcig - Mančester Siti 2:3 (0:1)
/Baku 49, Nusa 61 - Lukeba 37ag, Fernandez 58, Haland 78/
Viking - Sabah 4:1 (1:1)
/Bothajm 27, 90+4, Tripić 69, Falšener 81 - Embina 11/
Slavija Prag - Arsenal 1:2 (0:2)
/Novak 90 - Madueke 9, Đekereš 38/
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